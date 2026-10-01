Sorpresa en "Gran Hermano Uruguay": cuatro participantes quedaron nominados en una placa inesperada

La segunda gala de nominaciones de Gran Hermano Uruguay dejó una placa que sorprendió a los participantes y al público. Guadalupe Conti, Jazmín Esquivel, Jessica Martínez y Tati Milano fueron las cuatro jugadoras que quedaron nominados y deberán esperar ahora la decisión de la líder de la casa y, finalmente, de la audiencia.

Durante la gala también se reveló el misterio que había quedado pendiente de la jornada anterior: a quiénes le había dado sus votos Bruno Acevedo, el participante que realizó la nominación espontánea. El jugador le dio sus primeros tres puntos a Jazmín Esquivel y los dos restantes a Fabricio Bianchessi.

Guadalupe Conti fue la participante que más votos recibió, con 12 puntos. Detrás quedaron Jazmín Esquivel, Jessica Martínez y Tati Milano, con 8 puntos cada una. Matías Catán recibió 6 votos; Bruno Acevedo, 5; Tai Dudok, 4; Victoria Campo, 3; Fabricio Bianchessi y Guillermo Suárez, 2 cada uno; y Bruno Reyes, 1. Esta tabla final dio por resultado, una vez más, una placa de nominados íntegramente femenina.

Los 21 participantes de la primera edición de "Gran Hermano Uruguay".

La definición de la placa, sin embargo, todavía no está cerrada. Este jueves, durante el programa, Agustina Zerbino —ganadora de la prueba del líder— tendrá la posibilidad de salvar a uno de los cuatro nominados. De esta manera, tres participantes quedarán finalmente expuestos al voto del público.

La eliminación se concretará este domingo, cuando Eduardo "Colo" Gianarelli revele la decisión de la audiencia con respecto a quién debe abandonar la casa de Gran Hermano Uruguay.

Para votar, los televidentes deben enviar un SMS al 7020 con la palabra VOTO seguida del nombre del participante que quieren que quede afuera de la competencia.

La gala de este domingo será la tercera eliminación del reality. El domingo pasado Victoria Gallego dejó la casa, mientras que el miércoles anterior había sido eliminada Tatiana Cabrera, una de las tres participantes que ingresaron al programa en calidad de "aspirantes.