"Gran Hermano": Natalie Yoffe respondió a las críticas por el tamaño de la tribuna y reveló por qué no se agranda

Gran Hermano Uruguay debutó en Canal 10 con muy buenos números de audiencia y una fuerte repercusión en redes sociales. Pero, junto con el interés que despertó el reality, también aparecieron críticas y comparaciones con la versión argentina del programa, especialmente por algunos aspectos de la puesta en escena.

Uno de los puntos que más llamó la atención de los usuarios de X fue el tamaño de la tribuna del estudio uruguayo. A diferencia de la imponente estructura que suele verse en la adaptación argentina con cientos de fanáticos acompañando las galas, la edición local presenta un formato más austero.

Natalie Yoffe, integrante del panel de Gran Hermano Uruguay, fue consultada sobre este aspecto durante una emisión de Más que Palabras, el programa de streaming que conduce en Asertiva Play, y explicó por qué la producción no puede ampliar el espacio destinado al público.

La pregunta surgió a partir de la intervención del comunicador Matías Gonz, quien estaba como invitado y leyó el mensaje en vivo de un usuario que quería saber si estaba previsto "agrandar la tribuna".

Yoffe fue directa al explicar el motivo por el que actualmente el espacio tiene esas dimensiones y señaló que la decisión está vinculada a las medidas "de seguridad" que deben cumplirse en el estudio. "Hay un protocolo muy grande que hay que respetar. Se registra a cada persona que entra a la tribuna. Este es el primer Gran Hermano”, remarcó.

La panelista detalló además que el estudio cuenta con distintos sectores destinados al público. "Hay una tribuna más chiquita al costado y otra más grande que es la que vemos en televisión", comentó.

La tribuna de "Gran Hermano Uruguay". Foto: Estefanía Leal

Sin embargo, aclaró que el tamaño del estudio también establece un límite para la cantidad de personas que pueden ingresar. "Tampoco entra tanta gente en el estudio. Por un tema de protocolo y seguridad la tribuna es así", concluyó.

Gonz participaba del programa de Yoffe para promocionar su propio ciclo, Se dijo todo, que estrena en breve por el mismo canal de streaming.