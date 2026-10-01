¿Triángulo amoroso en "Gran Hermano Uruguay"? La confesión de Tati M que terminó en una fuerte pelea

Los romances suelen ser parte del juego desde siempre en Gran Hermano y la edición uruguaya ya tiene su primer posible triángulo amoroso. Tati M y Fabricio se han mostrado interesados en Victoria y, en las últimas horas, una confesión que comenzó como una supuesta broma terminó desencadenando una fuerte discusión entre las dos participantes.

Bajo el título “¿Quién va por la Victoria?”, la producción emitió un tape en el que resumió la situación. Todo comenzó durante una charla entre Tai, Tati M y Victoria, cuando Tai decidió contarle a Victoria lo que, según ella, sentía su compañera.

“Realmente pensé que el sentimiento que ella tenía hacia vos era de amistad”, le dijo. Victoria quedó sorprendida: “Ah, ¿o sea que no es amistad, es amor. ¿Amor de qué? ¿Amor de amistad?”.

“Dejame terminar”, la frenó Tai. “Ay gordi, no me jodas, la puta madre”, respondió Victoria.

Entonces Tati M intervino: “Vamos a ser amigas”, dijo, mientras le ofrecía su mano. “Yo no quiero lastimarte”, le dijo Victoria. Entonces quiso saber qué debía hacer y Tati, con una sonrisa, le contestó: “Nada, continuemos con el juego”, mientras apoyaba su mano sobre su pierna.

Poco después, Victoria se levantó y fue hacia la cocina. Tai aprovechó para hablar con Tati y le señaló que era una presión grande para ella, además de sugerirle que le dijera a Victoria que todo era mentira.

Cuando Victoria regresó con un vaso de agua, pidió que le dijeran qué estaba pasando. Laura también se sumó a la conversación, pero Victoria, lanzó: “Estoy cansada, ya está”. “Es joda”, le dijo Tai. “Son unas tejedoras, no me hagan esas bromas”, respondió Victoria.

Fue entonces cuando Tati M decidió decirle que todo había sido un chiste para ver cómo reaccionaba y le pidió disculpas. “No te lo tomes tan así”, le comentó. “No parecía joda”, contestó Victoria.

Tati continuó justificándose: “Imaginate si fuera cierto, ¿vos te pensás que yo te voy a decir en este programa, que me ven 24 horas, que me gustás? No, mija, vos estás mal de la cabeza”.

Pero la situación estaba lejos de terminar. En una nueva conversación, ya con varios de los participantes alrededor, Victoria y Tati volvieron a enfrentarse. La discusión fue subiendo de tono hasta que Victoria le pidió que bajara un cambio.

“Hay gente sensible, que no aguanta”, lanzó Tati M. Victoria le pidió que no le hablara mal y terminó mandándola a callar. En medio del enojo, incluso llegó a decirle: “Te voy a quemar con el agua del termo, te lo voy a tirar por la cabeza”.

Tati quiso saber qué había hecho para provocar esa reacción y Victoria fue clara: le molestaba la forma en que le hablaba. “Sorda no soy, escucho bárbaro”, le respondió.

“Está jodiendo, Vicky”, intervino Tai. Pero Victoria ya no quería seguir con la situación: “Ta, no me interesa, ya está. No hables así, me hiciste una joda hace un rato y me pedís perdón, ahora de nuevo otra vez perdón. Ya está, ¿no entendés?”.

Tai, Tati M y Victoria charlan en "Gran Hermano Uruguay".

Finalmente, ante un nuevo intento de Tati por bajar la tensión, Victoria explotó: “No quiero nada, andate a la concha de tu madre”.

Después de ese cruce, Tati M la invitó a hablar tranquilas y ambas se retiraron a la piscina cerrada. Allí llegó la confesión que había quedado pendiente: Tati le aclaró que no era una broma y que realmente sentía algo por ella. “Si querés alejarte de mí, alejate”, le dijo.

“¿Por eso me tratás mal?”, quiso saber Victoria. “No, gordita, estaba jodiendo y justo vos estás en una con otros temas y yo no me di cuenta”, se justificó Tati, quien terminó pidiéndole perdón por haberla confundido.

Entonces fue más clara sobre lo que siente: “No es que me confunde, nada que ver. Viene por otro lado. Por el lado sentimental. Me encanta cómo sos, me encanta tu personalidad, me encanta divertirme”.

Victoria quiso saber por qué, si sentía todo eso, la hacía pasar mal. “Te digo, con esto, estoy en la B”, respondió Tati.

La conversación terminó con Victoria llorando y reclamándole: “Con lo que yo te quiero. Estoy con un día de mierda”. También le dijo: “Sos mala”. Finalmente, ambas terminaron abrazadas y Tati M volvió a pedirle perdón.

Victoria y Tati M. tuvieron un cruce… 👀#GranHermanoUy #GranHermano



Tati: Tomo las pastillas yo, y te pegan a vos, ¿qué te pasa?



Victoria: Estoy cansada, no dormí ayer..



T: Bueno, andá a dormir entonces, ¿qué haces acá gediendo?



V: ¿Qué te pasa a vos? ¡Bajá un poco! pic.twitter.com/K9mb1UFOCT — LaScrollera (@LaScrollera) September 29, 2026

Fabricio, el tercero en discordia

Mientras se desarrollaba todo este intercambio, Fabricio también apareció en escena. Desde los primeros días se lo ha visto cerca de Victoria: ambos compartieron abrazos, mates, comentarios sobre el bronceado y distintos momentos de complicidad, aunque hasta ahora no hubo besos.

Uno de los intercambios más comentados ocurrió frente al espejo del baño, mientras Victoria se arreglaba. Al hablar de irse a dormir, Fabricio le lanzó: “Ahora van a pasar cositas. Necesito que me ‘apapachen’”.

Más tarde, ya en el dormitorio, el participante la ayudó a atarse la prenda que llevaba en el cuello.

Durante esta tensa discusión, Fabricio también estuvo presente y Tati M no se la dejó pasar. En determinado momento, le preguntó: "¿Vos qué festejás de atrás?" Y él le aclaró que no festejaba nada, que está estirando los brazos porque se le duermen.

Así, mientras Victoria intenta acomodarse dentro del juego, el vínculo con Fabricio y la confesión de Tati M sumaron un nuevo ingrediente a la convivencia de Gran Hermano Uruguay.