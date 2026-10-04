Juana Viale habló de la salud de su abuela, Mirtha Legrand: "Tiene sus días, como su carácter"

Este sábado, Juana Viale volvió a ponerse al frente del ciclo de entrevistas La noche de Mirtha mientras la gran diva de la televisión argentina continúa internada en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires. Como ocurrió en las últimas emisiones, la conductora ocupó el lugar de su abuela y, además de mostrar el look que eligió para la ocasión, contó cómo atraviesa la diva estos días y sorprendió al revelar que, si bien está enamorada, no está en pareja.

"Hola, buenas noches. ¿Cómo están en sus casas?”, saludó Viale apenas ingresó al estudio. De inmediato, reparó en lo rápido que avanzó el calendario. “¿Qué sábado? 3 de octubre. Ya arrancó octubre. No nos queda nada para que termine este año”, comentó. Con el humor que suele acompañar la presentación de sus looks, Juana incluso se adelantó algunos meses. “Ya tenemos todo, ya estoy vestida de rojo y blanco. Ya vengo con barba blanca en cualquier momento”, bromeó.

Para esta nueva noche al frente del ciclo, Viale volvió a confiar en Evangelina Bomparola. “Tengo un conjunto de tafetán de seda habano, un pantalón largo, botamangas anchas, comodísimo”, explicó mientras recorría el estudio para mostrar el diseño. “Amo los pantalones cómodos y anchos”, reconoció. En cuanto al top, se destacó su escote profundo, el drapeado y la espalda descubierta.

Cómo está Mirtha Legrand

Más tarde, ya sentada a la mesa junto a sus invitados, Juana volvió a hablar de su abuela. El tema apareció a partir de una pregunta de Barbie Simons, quien consultó por la salud de la Chiqui. “Está bien, mejorando momento a momento, día a día. Ya está en un cuarto común”, respondió Juana. La conductora contó además que la recuperación avanza paulatinamente y dejó entrever que la personalidad de su abuela permanece intacta. “Día a día mejorando. Tiene sus días, como su carácter”, expresó. Luego miró a cámara y le envió un saludo especial: “Le mandamos un besito muy grande a ella, que nos está mirando”.

De inmediato, contó que Legrand no solo ve el programa desde su habitación sino que sigue de cerca lo que sucede en su mesaza. “Después me viene la bajada de línea”, disparó Juana, lo que provocó las risas de los invitados. “¿Qué te dice?”, quisieron saber en la mesa. Viale evitó revelar detalles y respondió con una sonrisa: “Nada. Cosas lindas, todas cosas lindas, en verdad”.

Mirtha Legrand. Foto: Archivo. Foto: captura de pantalla

La suplencia también llevó a Juana a involucrarse cada vez más en algunos de los temas que habitualmente atraviesan la histórica mesa de su abuela. Antes de comenzar la conversación con sus invitados, anticipó: “Vamos a hablar un poquito de la actualidad de este país que nos convoca, que no pasa nada, tranca”, ironizó.

La Nación/GDA