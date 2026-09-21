La salud de Mirtha Legrand: qué dice el nuevo parte médico tras su segunda internación y cómo evoluciona

Mirtha Legrand evoluciona favorablemente tras haber sido internada el viernes en el Sanatorio Mater Dei por "un cuadro compatible con neumopatía". La conductora de 99 años continúa bajo tratamiento y, según allegados consultados por La Nación, pasó una buena noche y se encuentra en una habitación común.

El centro de salud difundió un parte firmado por su director médico, Enrique Echagüe, en el que informó cómo sigue la recuperación. "La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado. Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios", señala el comunicado.

El informe también da cuenta del acompañamiento de su entorno durante estos días. "Ha recibido la visita de sus familiares más cercanos, quienes agradecen el respeto y cariño transmitidos", agrega. Si no se producen cambios, el sanatorio emitirá una nueva actualización este miércoles.

Durante las primeras horas de esta segunda internación, Legrand había permanecido en terapia intensiva. Según la información publicada por La Nación, la decisión buscó que estuviera tranquila, aislada y con las visitas restringidas, más que responder a la gravedad de su estado. El dato sobre su traslado a una habitación común fue aportado al diario por personas cercanas a la conductora.

La nueva internación se produjo el viernes 18, apenas cinco días después de que recibiera el alta de ese centro médico. La presentadora había regresado a su casa para continuar recuperándose de un cuadro respiratorio bronquial, pero una recaída determinó que volviera al sanatorio para un seguimiento más cercano.

Su ingreso anterior había sido el lunes 7 de septiembre, tras una bronquitis que arrastraba desde la semana previa. En aquella oportunidad, el Mater Dei informó que permanecería en una habitación común para completar estudios y continuar el tratamiento. La enfermedad ya la había obligado a suspender la grabación de La noche de Mirtha.

Ante su ausencia, Juana Viale se hizo cargo del programa de su abuela. Según recogió La Nación, la nieta explicó al aire que Legrand estaba con gripe y le envió un saludo, mientras la conductora cumplía con la indicación de hacer reposo.

Mirtha Legrand. Foto: Captura de YouTube @eltrece.

Durante esa primera internación, los partes médicos fueron informando una evolución favorable. El 11 de setiembre, el sanatorio destacó la participación de su kinesiólogo en la recuperación y señaló que seguía atenta a sus actividades y recibía visitas de amigos y familiares.

El domingo 13 llegó el alta, con la indicación de seguir recuperándose en su domicilio. El comunicado de ese día planteaba que podría retomar sus actividades lo antes posible, sin establecer una fecha para su regreso a la televisión.

