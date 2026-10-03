Cuatro exintegrantes de "Gran Hermano" opinaron de la versión uruguaya y una fue lapidaria: "Es muy tibio"

Gran Hermano Uruguay se convirtió en uno de los temas de conversación de la televisión y las redes sociales. Sábado Show consultó a cuatro personas que conocen de primera mano la experiencia de vivir en la casa para conocer qué mirada tienen sobre esta edición uruguaya.

Estas fueron las respuestas de los exparticipantes Tati Luna, Clarisa Abreu y Fabricio Cháves, y del exintegrante y analista Rodolfo Castañares.

Tati Luna - exparticipante

Tati Luna. RICHARD SOSA

El “pico de rating histórico” fue porque somos pocos en el país y la gente quería ver a quién conocía, pero después no enganchó. Por otra parte, “El Colo” (Gianarelli) tenía que diferenciarse de Santiago Del Moro y no lo hizo. No es un mal conductor, pero parece una imitación, y eso no gustó. El panel, además, es muy tibio. Quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Sus opiniones son muy cuidadas y políticamente correctas. Finalmente, los participantes todo el tiempo hacen referencia a “ediciones anteriores”, sin tener en cuenta que no hay ediciones anteriores porque se trata de la primera versión uruguaya. Que hablen todo el tiempo de los argentinos le baja el precio a esta adaptación.

Clarisa Abreu - exparticipante

Clarisa Abreu. Foto: Gentileza.

Me gusta bastante. El casting me pareció súper variado y creo que había mucha expectativa porque Uruguay es tan chiquito que estábamos todos esperando conocer a alguien. Además, si ese “alguien” tiene algún quilombo y lo cuenta, los que lo conocemos nos sentimos parte. Por ahora me parece divertido. Hay que esperar para ver si, con el correr de las semanas, aportan cosas entretenidas al programa y vemos si realmente la elección de cada participante fue acertada.

Fabricio Cháves - exparticipante

Fabricio Cháves.

Solo vi el primer programa para asegurarme que no entrara ningún ex mío. Como exparticiante lo miraba y sacaba conclusiones. Lo que vi me pareció fabuloso. Se ve muy lindo y armaron un programa de muy buena calidad. Sorprendieron y ojalá tengan mucho éxito. Aunque tengo que reconocer que me costó escuchar que hay otro Fabricio adentro de la casa.

Rodo Castañares - exintegrante

Rodo Castañares.

El casting, el conductor y el programa en general están muy bien. Para Uruguay es un orgullo que se esté produciendo un reality de esta magnitud. Me pareció 10 puntos. Además le está dando laburo a muchos espacios satélite. Yo tengo un programa en streaming que se llama Ya era hora donde analizamos lo que pasa en la casa y está funcionando genial.