Nuevo duelo televisivo de los domingos: Canal 12 estrena "Doble Vía" vs."Gran Hermano" y definió primer invitado

Teledoce suma una nueva propuesta periodística a su programación. Este domingo a las 22:00 estrenará Doble Vía, un ciclo de entrevistas conducido por Leonardo Haberkorn y Juanchi Hounie, que tendrá como primer invitado al periodista Gabriel Pereyra.

La nueva apuesta de Canal 12 buscará diferenciarse a partir de conversaciones extensas y en profundidad con figuras provenientes de distintos ámbitos. Personalidades de la cultura, la política, el arte, las ciencias y el deporte pasarán por el programa para dialogar con los dos periodistas.

De acuerdo con la presentación realizada por el canal, Doble Vía pretende ser "una apuesta a la palabra, a tomarse el tiempo para escuchar y descubrir". El formato tendrá como principales figuras a Haberkorn y Hounie, dos comunicadores de extensa trayectoria en los medios uruguayos y con experiencia en el terreno de las entrevistas y el análisis de actualidad.

Juanchi Hounie, en su regreso a la televisión con "Séptimo día". Foto: Captura de YouTube @teledocecom.

El ciclo no quedará limitado a la emisión televisiva. Canal 12 también apostará a extender sus contenidos hacia el terreno digital: durante la semana se publicarán fragmentos de cada entrevista a través de las diferentes plataformas y redes sociales de La Tele.

Para su estreno, Doble Vía recibirá a Gabriel Pereyra, periodista, columnista y conductor con una extensa trayectoria en televisión y radio. La primera entrega estará centrada en una conversación sobre la actualidad y buscará mostrar desde el comienzo el perfil analítico que tendrá el programa.

El estreno también supone un movimiento interesante en la competencia televisiva de los domingos. Doble Vía irá al aire a las 22:00, horario en el que Canal 10 tiene una de sus principales apuestas de la temporada: la gala de eliminación de Gran Hermano Uruguay, que comienza a las 21:15.

La primera edición uruguaya del famoso reality debutó el pasado domingo 20 de setiembre y rápidamente se convirtió en una de las grandes novedades de la televisión nacional. Las galas dominicales tienen además un atractivo particular, ya que son las jornadas en las que se define qué participante debe abandonar la casa.

Canal 12 optará así por enfrentar al reality con una propuesta completamente diferente. Mientras Canal 10 apuesta al entretenimiento, la convivencia y la eliminación de participantes, La Tele buscará conquistar a otra porción de la audiencia con una propuesta basada en la entrevista, la conversación y el análisis.

