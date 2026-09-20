"Gran Hermano Uruguay": qué se busca cuando miramos a otros vivir encerrados y qué cambia cuando son uruguayos

El reality Gran Hermano nació en Países Bajos en 1999 como un experimento televisivo basado en una idea sencilla: encerrar un grupo de personas, observar qué ocurre y dejar que el público decida quién sigue y quién se va.

Aunque recién este año Uruguay tiene su primer Gran Hermano, nuestro país fue el primero de América Latina en transmitir una edición del reality, en enero de 2001 (y con varios meses de diferencia gracias a la ausencia de redes sociales), el de España. En marzo llegó la primera adaptación argentina del formato, que también se emitió en Uruguay. Con los años, el formato convirtió la convivencia, los vínculos, las peleas y las estrategias en un espectáculo seguido tanto desde la pantalla como desde la conversación cotidiana.

Ahora el experimento llega a Uruguay con una diferencia que puede modificar la relación entre quienes están adentro y quienes miran desde afuera: los participantes son uruguayos. Ya no se trata solamente de observar a desconocidos de otro país, sino a personas que hablan con los mismos códigos, comparten referencias y podrían, al menos en teoría, ser alguien con quien el espectador conozca.

Los 21 participantes de la primera edición de Gran Hermano Uruguay ya están aislados en Buenos Aires, y se adelantó cómo será la dinámica de la temporada. No habrá repechaje, reingresos, nuevos participantes, ni visitas. Además, las placas de toda la edición serán negativas, por lo que el público votará cada semana qué participante deja la casa.

🚨 ¡LA CASA ABRE SUS PUERTAS! 🚨



Ya casi... #GranHermanoUY está por arrancar y te dejamos la grilla completa para que no te pierdas ni un segundo de lo que va a pasar ahí adentro 👁️👀



📅 GUARDATE ESTOS HORARIOS:



🏠 GRAN HERMANO - ESPIANDO LA CASA

Lunes a Viernes 17 h.

Sábados… pic.twitter.com/fbKovtCxum — Canal 10 (@canal10uruguay) September 17, 2026

Esta noche, a las 21.15 el experimento comienza en Canal 10, y el reality copará toda la programación del canal. De lunes a viernes a las 17.00 y sábados a las 22.30 llega Espiando la casa que conducirá Agustín Gil; los viernes a las 21.15 llega Gran Hermano - El debate con Eliana Dide al frente del ciclo, y de domingo a jueves son las galas de Gran Hermano Uruguay, a las 21.15, con Eduardo “Colo” Gianarelli.

Además, habrá transmisión las 24 horas por Antel TV.

La cercanía puede ser una de las claves de la edición local. El doctor Diego Vidart, del Departamento de Humanidades y Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay, sostiene que hay diferencias cuando quienes están encerrados son compatriotas. “Cuando la persona encerrada es extranjera, hay una distancia real y concreta”, explica. En cambio, cuando es uruguaya aparece la sensación de que “te está hablando como una persona que te podés cruzar en el ómnibus”.

Para Vidart, sin embargo, esa proximidad también es una construcción del propio dispositivo televisivo. “Uno cree que se está identificando, espejando con esa persona, cuando en realidad lo único que hay es un dispositivo puesto en escena que está muy bien armado para generar esa sensación de cercanía”, plantea.

Eduardo "Colo" Gianarelli conducirá "Gran Hermano Uruguay". Foto: Archivo.

Mirar y juzgar

El atractivo de un formato como Gran Hermano no se agota en el voyeurismo. Santiago Arteaga, director de la carrera de Filosofía de la UCU, advierte que no existe una única explicación para el placer que produce observar a otros convivir: no todos los espectadores miran por las mismas razones.

Desde una lectura filosófica, Arteaga plantea que observar durante un período prolongado a un grupo de personas en una situación experimental permite al espectador asistir a una versión concentrada de las relaciones humanas: vínculos, conflictos, sospechas, confianza, sexo, llanto, ambición, fracasos y triunfos. El espectador observa todo eso desde una posición privilegiada, pero sin formar parte de la experiencia.

La paradoja, según Arteaga, está justamente ahí: identificarse sin pertenecer. El espectador puede reconocer comportamientos, juzgar decisiones y tomar partido sin quedar expuesto a las consecuencias de lo que sucede dentro de la casa.

Vidart agrega otra dimensión. A partir del concepto lacaniano de “pulsión escópica”, plantea que mirar no es necesariamente un acto pasivo: existe también una fantasía de ser parte de aquello que se observa, de estar simultáneamente del lado de quien mira y de quien es mirado. En el reality, esa relación se vuelve especialmente evidente porque el espectador sabe que todo está siendo registrado por cámaras.

Ahí aparece una gran diferencia con respecto a cuando se consume una ficción. En una serie o una película existe un pacto claro: el espectador sabe que está frente a una construcción narrativa. En un formato como Gran Hermano, en cambio, la promesa es asistir a algo que está ocurriendo, aunque Vidart subraya que el reality tampoco es un registro de la realidad, sino un dispositivo que produce su propio artificio.

Agustín Gil conducirá "Espiando la casa" por Canal 10. Foto: Archivo. Foto: Gentileza.

Uruguayos en el espejo

Para quienes estarán al frente de la edición local, una de las principales incógnitas es que todavía no se sabe qué clase de Gran Hermano producirá la convivencia entre uruguayos.

El conductor del ciclo, Eduardo “Colo” Gianarelli evita anticipar demasiado, aunque arriesga una característica: “Yo creo que el uruguayo va más por el lado divertido que el conflictivo”. Al mismo tiempo, señala que existe otro rasgo que podría aparecer dentro de la casa: “el uruguayo en su esencia tiene lo político y lo de discutir todo”.

Agustín Gil evita definir de antemano una supuesta “idiosincrasia” del participante local. Recuerda que los uruguayos que ya pasaron por distintas ediciones del formato mostraron perfiles muy diferentes. “En términos de Gran Hermano este va a ser el primero, entonces no sé cuál va a ser la cuestión acá, me intriga mucho”, dice.

El resultado, entonces, puede terminar siendo menos previsible que cualquier diagnóstico previo sobre cómo se comportan los uruguayos. La edición local tendrá que descubrirlo mientras sucede.

Eliana Dide será la encargada de conducir "Gran Hermano - El debate", los viernes por Canal 10. Foto: Archivo. Foto: Juanjo Vázquez

Hay algo que sí cambió en este tiempo: los participantes llegan con mucha más información sobre el juego. Eliana Dide señala que hoy pueden estudiar estrategias pasadas.

Por eso una de las señales más claras de que alguien está “jugando para afuera” es, para Dide, la relación que establece con las cámaras y su capacidad para utilizar el confesionario para incorporar al público a su estrategia.

El público, además, no solo mira. Participa. Agustín Gil destaca que una de las claves históricas del formato está en darle al espectador la posibilidad de seguir lo que ocurre todo el día y construir sus favoritos.

En ese sentido, la casa es apenas el punto de partida. Porque como en las últimas ediciones, el Gran Hermano que se estrena en Uruguay también se jugará afuera: en las redes, en los asados y reuniones, y en la mirada de un público que, por primera vez, tendrá frente a sí un espejo bastante más cercano.

Y quizá esa sea la particularidad más interesante del experimento: no ver qué pasa cuando un grupo de uruguayos queda encerrado, sino qué hacemos los demás cuando empezamos a mirarlos como si fueran parte de nuestra propia vida.