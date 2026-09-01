La condición de "Gran Hermano Uruguay" que generó polémica y la picante reacción de Bauti Mascia

La cuenta regresiva para el estreno de Gran Hermano Uruguay (Canal 10) ya comenzó y, a medida que se conocen nuevos detalles de la primera edición local del reality, también aparecen algunas decisiones de la producción que generan debate. Una de ellas tiene que ver con la nacionalidad de los participantes y provocó incluso la reacción de uno de los ganadores uruguayos del formato.

Eduardo "Colo" Gianarelli, conductor de Gran Hermano Uruguay, visitó este martes La mañana en casa (Canal 10) y adelantó detalles exclusivos de la primera temporada, que llegará a la pantalla el domingo 20 de setiembre a las 21:15.

Contó que los participantes ya están definidos: atravesaron todas las etapas del casting y firmaron sus contratos de exclusividad. Ahora, según explicó, viven con nervios la proximidad del ingreso a la casa.

Gianarelli destacó que, aunque el formato lleva décadas en pantalla, esta edición tendrá una particularidad: será completamente uruguaya. "Este es uruguayo y va a reflejar lo que somos", señaló al hablar de la expectativa de quienes ingresarán a la casa y de la exposición que tendrán durante el reality.

En ese sentido, descartó que haya famosos entre los seleccionados y confirmó que todos serán personas desconocidas para el público. Pero hubo otra definición que llamó especialmente la atención: no habrá extranjeros entre los participantes.

"Es 100% uruguayo", afirmó Gianarelli durante el programa. Inmediatamente después, el propio conductor pareció advertir que quizás había revelado más de lo previsto: "No sé si lo podía decir".

"Ya lo dijiste, hacete cargo", bromeó Eliana Dide, también conductora de La previa de Gran Hermano.

Previo a esta revelación, el dato se había filtrado y había encontrado eco en redes sociales. Horas antes, un usuario de X había cuestionado la decisión:

"Vergüenza ajena, que el próximo #GranHermano directamente le prohíban participar a los uruguayos como ellos no aceptaron a argentinos en su primera edición", escribió, acompañando el mensaje con una foto de Bauti Mascia y otra de Tato Algorta, los dos uruguayos que ganaron distintas ediciones del reality en Argentina.

Lo peor de todo es que estoy de concuerdo; deberían meter participantes Argentinos. Quizá entren después .. — Bauti Mascia (@BautiMascia) September 1, 2026

El comentario no pasó desapercibido para Bauti Mascia, quien decidió responder y dejó clara su postura frente a la decisión de la producción.

"Lo peor de todo es que estoy de acuerdo; deberían meter participantes argentinos. Quizá entren después", escribió el músico, que se consagró ganador de Gran Hermano Argentina 2023-2024.

Un casting "muy nacional"

El Colo Gianarelli será el conductor de "Gran Hermano Uruguay".

Más allá de la polémica, Gianarelli aseguró que los perfiles seleccionados son muy diferentes entre sí y que la intención fue lograr una representación amplia del país. "Obviamente que no va a haber de los 19 departamentos pero sí de más de la mitad. Eso hace que sea muy nacional", explicó.

También elogió el proceso de casting y el trabajo realizado por el equipo de producción. Según contó, la búsqueda apuntó a personas con distintas historias.

"Lo que buscan es que sean una cebolla, que tengan varias capas. Todos entran con una historia, que muchos querrán contar, otros no, y después esa historia desaparece y empiezan a pasar otras cosas", explicó.

Los seleccionados atravesaron tres etapas junto al equipo de producción y luego realizaron estudios médicos y psicotécnicos. Gianarelli remarcó además una de las reglas fundamentales del formato: el aislamiento.

"No nos olvidemos que van a estar tres meses totalmente aislados, aquellos que les vaya bien. Eso es una de las cosas que se va a respetar a rajatabla. Serán tres meses de aislamiento total", aseguró.

Entre las novedades que tendrá la versión uruguaya también mencionó el regreso del super a la casa. Además, adelantó que el programa buscará recuperar parte de la esencia original del formato en lo que refiere a las placas y el sistema de votación.

"Saquen sus conclusiones", cerró Gianarelli, dejando abierta la incógnita sobre cómo funcionará la dinámica de nominación y eliminación en esta primera edición uruguaya.