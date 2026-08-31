Canal 10 anunció de forma oficial la fecha de estreno de "Gran Hermano Uruguay": cuándo empieza

Canal 10 anunció oficialmente este lunes, durante la emisión de Subrayado Tarde, que Gran Hermano Uruguay llegará a la pantalla el próximo domingo 20 de setiembre a las 21.15 horas.

La confirmación llegó a través de un video en el que se ve al conductor Eduardo "Colo" Gianarelli preparándose para el programa y emprendiendo un recorrido que culmina en un set repleto de monitores, en los que se puede ver la famosa casa de Gran Hermano. "Durante años fuimos espectadores. Ahora Uruguay entra en escena", dice una voz en off. Enseguida, el anuncio anticipa: "Una casa, un país, 21 participantes y una historia que recién empieza", antes de confirmar finalmente la fecha.

La noticia, que venía generando gran expectativa en la audiencia y en redes sociales, marca el desembarco del exitoso formato de convivencia en la televisión abierta uruguaya. Con una puesta en escena de gran escala y la promesa de momentos de alto impacto, el programa busca convertirse en el evento televisivo del año.

La definición de la fecha se produce mientras crece la expectativa por la llegada del formato en Uruguay. Canal 10 ya tiene buena parte de la estructura preparada para una apuesta que tendrá contenidos en vivo sobre Gran Hermano de lunes a domingos en horario central.

Según supo Tv Show, las galas de eliminación se realizarán los domingos, mientras que los miércoles serán las noches de nominación. Ambas galas estarán conducidas, como se sabe, por Eduardo "Colo" Gianarelli. También continuarán vinculados al formato Agustín Gil y Eliana Dide, aunque no necesariamente hagan contenidos en dupla.

Eduardo "Colo" Gianarelli conducirá "Gran Hermano Uruguay". Foto: Gentileza.

El casting ya está definido y serán 21 los participantes que ingresarán a la casa. La producción también tiene lista la escenografía, que promete ser imponente, y trabaja en los últimos detalles de la conformación del equipo que estará al frente del debate.

En ese sentido, ya confirmó su participación el argentino Gastón Trezeguet, una figura estrechamente vinculada a la historia de Gran Hermano, que formará parte del panel a cargo de analizar lo que ocurra dentro de la casa.