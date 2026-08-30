Nenu López & Franco Zunino: la visita a Uruguay, sus fotos de alto voltaje y la vida después de "Gran Hermano"

Dos de las parejas más populares de Gran Hermano visitaron Montevideo: Nenu López junto a Franco Zunino, y Brian Sarmiento junto a Danelik Galazan formaron parte de la reciente edición de la Cena de Famosos, el evento que reúne distintas figuras del espectáculo rioplatense. En su primera visita a Uruguay tras abandonar la casa, ambas duplas acapararon las miradas y las muestras de afecto del público.

Para Nenu y Franco, el desembarco en el afuera llegó acompañado de una exposición mediática que los obligó a adaptarse a una nueva realidad. Si bien ella ya tenía experiencia en medios gracias a su paso por otros formatos como el Bailando, reconoce que nada se compara con el fanatismo que desata el reality de la casa más famosa. Para Franco, en cambio, la salida del programa significó enfrentarse por primera vez a un nivel de exposición que nunca imaginó.

Ambos dicen que "el balance es positivo" y reconocen que el recibimiento que tuvieron fuera de la casa superó sus expectativas. "Cuando pusimos que estábamos en Uruguay nos llegaron un montón de mensajes de amor con mucho cariño, todavía no lo puedo creer”, confesó Franco, quien destacó además el apoyo que significa Nenu para atravesar tanto los mensajes de apoyo como los inevitables ataques en redes.

Al referirse al costado negativo de la fama, López remarcó que el fanatismo extremo convive a diario con el hate: "Así como hay fanatismo, hay mucho odio". Franco, por su parte, no permite que las críticas afecten el momento que está viviendo: "Trato de tomarlo con mucho humor, ponerle la mejor onda y reírme. Aprovecho este momento en el que estoy cumpliendo mi sueño y no quiero que eso lo opaque".

Una de las interrogantes que tenían al salir de la casa era qué ocurriría con su vínculo una vez que desaparecieran las cámaras. Sin embargo, ambos aseguran que la relación se mantuvo igual e incluso se fortaleció. "A mí me daba miedo de que capaz que adentro era una cosa y al salir fuera otra, pero por suerte entre nosotros todo siguió siempre igual", señaló Nenu.

En la misma línea, Franco destacó que la convivencia dentro del reality no modificó la imagen que tenía de su pareja, sino todo lo contrario: "Ella es idéntica a como es en la casa, afuera cada día me gusta un poco más".

Días después de salir de la casa, Nenu y Franco se animaron a compartir una producción fotográfica casi al desnudo que dio que hablar en redes sociales. "Nos daba vergüenza, pero fue divertido trabajar juntos por primera vez en otro ambiente", contó Nenu.

Ahora, con el reality como punto de partida, ambos buscan aprovechar la exposición para construir un camino profesional fuera de la casa. La actuación, el modelaje y el baile aparecen entre sus objetivos, aunque son conscientes de que la popularidad conseguida durante el programa es apenas el primer paso. "Lo que te da Gran Hermano es el impulso y te abre puertas. Ahora uno tiene que dar lo mejor para mantenerse", evaluó Franco.