"¡Volvé a Adeom!": el filoso comentario de Yesty Prieto a Valeria Ripoll en plena Cena de Famosos

Un cruce entre la política y el espectáculo dejó uno de los momentos más picantes de la nueva edición de la Cena de Famosos, celebrada este miércoles por la noche en el Ballroom del Hotel Radisson.

Todo comenzó en un clima distendido cuando, en la alfombra roja del evento, el cantante Yesty Prieto le pidió una selfie a la dirigente nacionalista Valeria Ripoll. Ella accedió con gusto y le recordó una de las postales más virales de la edición anterior del evento: el "trencito" que ambos protagonizaron en la pista de baile.

La conversación continuó entre risas cuando Ripoll evocó su etapa al frente del sindicato municipal y contó que, en varias oportunidades, contrató a Karibe con K, la banda de Yesty, para animar las fiestas de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom).

Fue entonces cuando el artista le agregó picante al intercambio. Con una sonrisa, pero en un comentario cargado de contenido político, Prieto le exclamó: "¡Volvé a Adeom!".

El salón del Radisson durante la Cena de Famosos.

La expresión no pasó inadvertida en un contexto marcado por las diferencias políticas que hoy separan a ambos. Mientras Prieto ha manifestado públicamente su cercanía y militancia con el Frente Amplio, Ripoll dejó atrás su trayectoria sindical y su vínculo con la izquierda para incorporarse al Partido Nacional, fuerza por la que integró la fórmula presidencial en las últimas elecciones como candidata a la vicepresidencia.

Así, lo que comenzó como una charla cargada de recuerdos y buen humor terminó convirtiéndose en un filoso encuentro de dos populares figuras que hoy se encuentran en las antípodas partidarias.

El momento tuvo lugar cerca de la media noche en la velada solidaria que organiza Juan Herrera y que suele reunir a figuras de la televisión, la política y el espectáculo. En esta oportunidad contó la presencia de invitados internacionales como Arturo Puig, Graciela Alfano y varios exparticipantes de Gran Hermano como Nenu López, Franco Zunino, Danelik y Brian Sarmiento.