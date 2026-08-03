Laurita Fernández evaluó el baile de políticos uruguayos en Canal 12: qué puntaje le puso a Manini Ríos

Laurita Fernández volvió por un momento a su recordado rol de jurado de Bailando por un sueño, aunque esta vez el desafío tuvo como protagonistas a figuras de la política uruguaya.

La actriz, conductora y bailarina fue una de las invitadas del programa Algo que decir (Canal 12), que conduce Pablo Fabregat, junto a Karina Vignola, Emanero y Diego Drexler. En un tramo distendido de la entrevista, la producción le propuso calificar distintos videos virales de políticos uruguayos bailando, con puntajes del uno al cuatro.

La primera evaluación fue para Guido Manini Ríos, a quien Fernández observó junto a Irene Moreira en un video a puro movimiento con una bailarina durante la pasada campaña electoral. "Le voy a dar un dos porque le puso onda", comentó. Además, señaló que el entonces candidato presidencial repetía "ese pasito cruzadito, borrachito" como recurso durante la coreografía.

El siguiente en aparecer fue el senador Óscar Andrade durante un desfile de Carnaval. La argentina entendió que se lo veía contenido pese a sus ganas de bailar. "Está tímido. Se nota que tiene muchas ganas de salir a la pista y bailar", comentó antes de otorgarle un tres. "Estaba muy a tempo y los brazos estaban bien. Hay potencial ahí", agregó, y le puso un “tres”.

La tercera en ser evaluada fue Valeria Ripoll, a quien destacó especialmente por su actitud. "Noto en ella que hay mucha fiesta. Tiene swing", afirmó mientras veía las imágenes. También le puso un “tres” y señaló que prefería reservar el puntaje máximo por si aparecía otro video que la sorprendiera.

El baile de Manini Ríos estuvo en la mira de Laurita Fernández. Foto: captura

Finalmente, el último participante la sorprendió y fue nada menos que Yamandú Orsi. El presidente apareció bailando folklore con boleadoras a la salida de su paso por el programa Malos Pensamientos. Enseguida, Laurita destacó la dificultad de la danza y elogió al mandatario uruguayo.

"Yo creo que fue forzado a hacerlo porque le dio timidez. Si se soltara, hay un folklorista ahí dentro", comentó. Luego justificó la máxima calificación al remarcar que el uso de las boleadoras requiere técnica y conocimiento. "Las boleadoras son jodidas, es un baile de riesgo", justiticó al cerrar el segmento.

Laurita pasó por el programa como parte de su gira de prensa de la comedia La Cena de los Tontos, que presenta junto a Martín Bossi y Gustavo Bermúdez del 13 al 16 de agosto en el teatro El Galpón.