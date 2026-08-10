Lourdes Ferro le tiró las cartas a Ruben Sosa en la Cena de Famosos y le salió "el diablo": qué significa

El exfutbolista Ruben Sosa fue protagonista de uno de los momentos más comentados de la Cena de Famosos de esta semana, cuando una inesperada carta del tarot puso un toque de tensión sobre el escenario y terminó desatando las risas de todos los presentes. Durante una dinámica de predicciones en vivo, la astróloga Lourdes Ferro le pidió al exfutbolista que eligiera un naipe al azar. Al darlo vuelta, apareció nada menos que El Diablo.

La secuencia comenzó cuando un grupo de figuras públicas —entre las que se encontraban Roberto Moar, Petru Valensky, Verónica Chevalier, Valeria Ripoll y el propio Sosa— subió al escenario principal a pedido de Ferro. La propuesta de la astróloga consistía en que cada uno eligiera una carta al azar para revelar pistas sobre su futuro.

Mientras las lecturas de los primeros invitados transcurrieron dentro de lo previsto, centradas en el trabajo y la familia, el giro de la noche llegó con el turno de "Principito". Al dar vuelta su elección, la figura descubierta fue "el Diablo", lo que generó unos instantes de silencio e incomodidad entre los presentes.

El salón del Radisson durante la Cena de Famosos.

Lejos de dramatizar, Lourdes Ferro disipó la tensión de inmediato al explicar la interpretación del arcano: "Es una carta que da sexo y plata". El remate provocó risas generalizadas en el salón y la rápida respuesta del ex deportista, quien fiel a su estilo simpático, celebró el pronóstico: "Estamos bien, alegría, alegría".

El episodio tuvo lugar en el marco de una nueva edición de la tradicional Cena de Famosos, el evento benéfico que organiza anualmente el empresario Juan Herrera en el ballroom del hotel Radisson. La velada reunió a destacadas personalidades del ámbito del espectáculo, el deporte y los medios de comunicación, en una noche destinada a la recaudación de fondos y el encuentro de la farándula local. Arturo Puig y Graciela Alfano fueron las dos celebridades internacionales que también formaron parte de la fiesta.