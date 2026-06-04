Papelón en los Influencers Awards Uruguay: dos famosos fueron descubiertos llevándose platos de postres del salón

La gala de los Influencers Awards de Uruguay, celebrada el pasado lunes en el Radisson de Montevideo, reunió a decenas de figuras del espectáculo, creadores de contenido, artistas y personalidades de los medios en una noche marcada por los reconocimientos, el glamour y también por una situación tan insólita como comentada entre los asistentes.

El menú de la velada estuvo a la altura de la ocasión. Los invitados fueron recibidos con un tentempié de panificación servido en mesa, seguido por una entrada de quiche de lomito ahumado con tomates secos. Como plato principal, la organización ofreció una esfera de pollo en panko rellena de jamón y queso, acompañada por salsa de queso azul sobre papas rústicas. Para el cierre gastronómico, la propuesta incluyó una trilogía de chocolate sobre crocante de naranja. Sin embargo, el episodio que terminó generando comentarios en los corrillos del evento no estuvo relacionado con el menú oficial, sino con el stand de helados que una marca instaló en el salón para promocionar una nueva línea de productos.

Ubicadas en uno de los extremos del recinto, dos promotoras repartieron potes descartables de helado entre los invitados como obsequio de despedida. La iniciativa fue bien recibida por los presentes, aunque en una de las mesas llamó la atención la actitud de dos celebridades que decidieron no conformarse con una sola unidad.

Según pudo observarse al finalizar la ceremonia, el conductor de Sacate la Careta, Sebastián Oreiro, y el cantante lírico Diego Coronel, ganador de Got Talent Uruguay y oriundo de Melo, aprovecharon la ocasión para llevarse varios potes de helado cada uno al retirarse del evento.

Sebastián Oreiro y Diego Coronel al finalizar el evento.

La escena no pasó inadvertida para otros asistentes, que observaron con sorpresa cómo ambos abandonaban el salón cargando más de un ejemplar de los postres promocionales. Aunque la situación se desarrolló en tono distendido y sin generar inconvenientes, rápidamente se convirtió en uno de los comentarios de la noche.

Tanto Oreiro como Coronel son habituales invitados de este tipo de celebraciones. Mientras el conductor suele analizar las repercusiones de los eventos del espectáculo en su programa de streaming, el cantante ha sido convocado en distintas oportunidades para brindar su show sobre el escenario. Esta vez, además de participar de la fiesta y comentar desde adentro los resultados de la premiación, ambos se llevaron un recuerdo extra de la velada. O varios, según pudo verse al momento de la despedida.

Los Influencers Awards de Uruguay se han consolidado en los últimos años como uno de los encuentros más importantes de la industria digital local. La ceremonia reconoce el trabajo de creadores de contenido, comunicadores, artistas y personalidades que se destacan en redes sociales y plataformas digitales, reuniendo cada año a cientos de invitados entre figuras del espectáculo, marcas y referentes del mundo del entretenimiento y la comunicación.

En esta edición, algunas de las figuras distinguidas fueron Luana, Andy Vila y Rosina Beltrán, mientras que el máximo reconocimiento de la noche, el premio al Influencer de Oro, quedó en manos de Sebastián Beltrame, quien se consagró como el gran ganador de la ceremonia.