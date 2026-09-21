"Saludame, churra": el incómodo momento de Eliana Dide con un participante de "Gran Hermano: Uruguay" en vivo

Fabricio Bianchessi todavía no había cruzado la puerta de Gran Hermano: Uruguay y ya tenía algo para decirle a Eliana Dide. "Saludame, churra", le lanzó a la comunicadora que lo esperaba en el ingreso a la casa, en Buenos Aires. Fue apenas el comienzo de un ida y vuelta con piropos, dobles sentidos y una promesa de tranquilidad que contrastó con todo lo que acababa de mostrar.

El participante de 31 años, herrero y oriundo de Paysandú, se presentó como el Chapa y fue uno de los más comentados de la noche de estreno. Entre su video de presentación y ese breve encuentro antes del encierro, dejó varias frases que lo pusieron en el centro de la conversación. La discreción, al menos en ese primer contacto con el público, quedó para otro momento.

"Soy de carácter fuerte, detesto a la gente soberbia, fantasma, payasa y que cree que se la sabe toda", advirtió en el video con el que el programa lo dio a conocer. También se definió como "bastante chapadito a la antigua" y contó que no tiene redes sociales. Su explicación fue tan frontal como el resto de su presentación.

Según dijo, le molesta la distancia entre lo que algunas personas muestran en internet y cómo se comportan cuando las tiene enfrente. “Veo que la gente encara en las redes de una forma que decís: 'Son unos cracks', y en el momento de estar cara a cara… a la mierda”, disparó.

Pero el tramo más provocador de su presentación llegó cuando habló de su vida sentimental. "Nunca tuve novia porque amo demasiado a las mujeres como para estar con una sola", aseguró. Y enseguida sumó una comparación que difícilmente pasara inadvertida: "Soy como camionero fundido, cualquier viaje me sirve".

Por si quedaban dudas, también enumeró sus prioridades. El trabajo quedó en tercer lugar; la familia y los amigos, en el segundo. El primero, anunció, es para las mujeres. Así, antes de empezar a convivir con sus compañeros, el sanducero ya había dejado bastante claro el personaje con el que quería entrar al reality.

¡Prioridades claras: mujeres, familia y trabajo! 😉👋 ¡Así es la presentación de FABRICIO en #GranHermanoUY! 🇺🇾👁️👌 pic.twitter.com/UAvbFvxgOG — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Con ese antecedente, su encuentro con Dide tuvo poco de saludo protocolar. La comunicadora le dio la bienvenida y él respondió con el pedido de que lo saludara y el "churra". “Bueno, ya te saludo, churro", le contestó ella. El intercambio siguió y, cuando Dide le pidió que se acercara, el participante encontró otra oportunidad para insistir.

"Pero no te vayas, churro, vení para adelante", le indicó la comunicadora. “Ah, te gustó el churro, ¿eh?”, retrucó él. En apenas unos segundos, la bienvenida había tomado un tono de coqueteo por parte del concursante, que aprovechó cada intervención para sumar un comentario.

Dide continuó con las preguntas sobre su procedencia y su situación sentimental y luego llevó la charla al juego: “¿Qué te sobra a vos para ganar GH?”. La respuesta del Chapa mantuvo el tono de lo que se había visto hasta entonces: “Voluntad, me sobra rostro”.

Lo que siguió fue su declaración de intenciones para la convivencia. "Voy a entrar con un perfil muy tranquilo, para no hacer mucha cagada", dijo. Y enseguida se describió con una frase que puso en duda su propio plan: “Este es una máquina de hacer cagadas”. Antes de entrar, le dijo a Dide: "Dame otro besito, chauchis".

En su presentación, sin embargo, la confianza había sido absoluta. “Yo tengo lo que se necesita para ganar este juego. Me sobra”, afirmó. Su pedido final fue casi una orden: “Agarrá la llave, cerrá la puerta y tirala por la ventana”. Ahora deberá sostenerlo en la convivencia.