Luis Lacalle Ponce de León debutó en "Gran Hermano Uruguay" y explicó por qué desmintió a Laura Ubfal

La noche en que Tati M quedó afuera de la casa de Gran Hermano Uruguay, el reality de Canal 10 también estrenó un nuevo panelista. En sus redes ya venían anunciando que el equipo no estaba completo y la presencia de Luis Lacalle Ponce de León había sonado fuerte a partir de un tuit de Laura Ubfal, un par de días antes del estreno de la primera versión uruguaya de Gran Hermano.

Sin embargo, el influencer de 22 años se había encargado de desmentir a la periodista argentina en un primer momento. Con el paso de los días y desde Florianópolis, donde viajó como coordinador de viaje, comenzó a dar ciertas pistas que daban a entender que sí estaría en el programa que conduce Eduardo “Colo” Gianarelli.

Finalmente, este domingo se develó la incógnita. El propio hijo del expresidente Luis Lacalle Pou publicó minutos antes de las 21:00 una foto de la puerta de Canal 10 acompañada por un mensaje que jugaba con el misterio: “¿Y si los rumores eran ciertos? ¿Si Laura Ubfal tenía razón? ¿Y si @luislacalle_ nos engañó a todos y si hay que prender Canal 10 a las 21:15? ¿Y si sí?”.

Luego, cuando la cámara dio la orden de acción y después de que Gianarelli hiciera el primer ingreso de la noche a la casa más famosa de la televisión, el conductor anunció que había un panelista debutante.

“Llegó la generación Z, qué juventud, 22 años. 70% música, 30% sorpresa. Le damos la bienvenida a Luis Lacalle al panel”, dijo el conductor. “Ya armaste polémica desde el inicio”, agregó, en referencia a la pelea en redes con Laura Ubfal.

“Los rumores eran ciertos finalmente de mi participación”, confirmó Luis Lacalle. “Además te pusiste picante, respondías”, insistió el Colo.

Entonces, el joven influencer explicó por qué había salido a desmentir la información de la periodista y también panelista de Gran Hermano Argentina. “Me habían soplado la llegada muy temprano y dije, hay que marear de alguna manera. Y creo que funcionó. Bastante gente se confundió”, explicó.

La foto que Luis Lacalle publicó minutos antes de debutar en "Gran Hermano Uruguay". Foto: @luislacalle_

La polémica entre Luis Lacalle y Laura Ubfal

La llegada de Lacalle Ponce de León al panel había generado expectativa incluso antes del estreno del reality. Laura Ubfal había anunciado su incorporación y cuestionado la decisión, además de referirse a un supuesto “nepotismo”. En aquel momento, la periodista incluso había confundido el nombre del influencer con el de su padre, el expresidente Luis Lacalle Pou.

El joven respondió desde Brasil y apuntó directamente contra Ubfal: “Si prendiste la tele esta semana pensando que iba a aparecer en Gran Hermano vas a tener que aprender a no hacerle caso a la gente que no se toma el tiempo ni de averiguar mi nombre real ni lo que hago en redes”, señaló.

Días después, también cuestionó a quienes habían dado por confirmada su participación sin hablar con él. “Me sorprende la cantidad de periodistas con título y años de carrera que sacan noticias diciendo que ‘confirmé’ o ‘aclaré’ mi participación o no participación en GH (ninguno habló conmigo), el veredicto final lo voy a dar yo cuando tenga ganas”, había escrito en una historia de Instagram.

La polémica incluso generó el respaldo público de Máximo Goñi, quien destacó al influencer como “sobrio, educado, estudioso, independiente y solvente” al referirse a la controversia.

Cómo será la participación de Luis Lacalle en "Gran Hermano"

Una vez finalizada la gala, Luis decidió grabar una historia para compartir sus primeras sensaciones con sus más de 63 mil seguidores mientras caminaba por la calle. “Tocó farmear un toque de aura en la televisión”, arrancó diciendo.

Contó que uno de sus grandes desafíos, además del nuevo rol de panelista, será encontrar la forma de dormirse temprano para poder descansar y al otro día ir a la facultad, ya que sale de Saeta cerca de la medianoche todos los días.

“Los rumores eran ciertos, siempre lo fueron pero había que encontrar una manera de desviar un poquito la atención, así que perdón a todos los que confundí. Espero que hayan podido ver hoy”, dijo nuevamente a modo de explicación.

Finalmente, confirmó que lo podrán ver los días en el panel, excepto los miércoles. "Estoy de domingo a jueves, sin ser los miércoles, que también estoy en #LaPlaylist. Nos estamos viendo en Canal 10", cerró.