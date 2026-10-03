El llanto de Paola Bianco tras quedar fuera de la conducción del Carnaval y la respuesta de Lucila Rada

La decisión de Daecpu de reemplazar a Paola Bianco por Lucila Rada en la conducción del Concurso Oficial de Carnaval generó repercusiones desde que se conoció la noticia. Este viernes, Paola decidió salir a hablar públicamente sobre el tema y lo hizo entre lágrimas, mientras que horas después Lucila respondió con un mensaje de afecto hacia su colega y pidió ponerle un freno al odio en redes sociales.

Paola contó que dudó mucho antes de hacer el video, pero finalmente entendió que era mejor “dar la cara” para evitar que se siguieran “especulando cosas que no sucedieron”.

Si bien lamentó no continuar al frente del Concurso Oficial, aseguró que solo tenía palabras de gratitud por los tres años que pudo compartir. “Pude descubrir un lugar que no conocía, la cocina del concurso, y personas maravillosas, sobre todo a Álvaro Recoba y su familia”, expresó sobre quien fue su compañero de conducción.

También explicó que cuando dijo que estaba triste y procesando la situación en un primer posteo se refería a que, cada vez que encara un trabajo, le pone “el corazón y amor”. Y eso, sostuvo, fue lo que hizo durante estos tres años.

“Me crié en el Teatro de Verano, soy abonada de toda la vida. Voy a seguir amando y respetando el concurso. Lo voy a extrañar desde ese lugar, porque me hacía muy bien porque me conectaba con mi niña y mis noches de verano al lado del Boyero, Carlitos Soto, con mi papá y mi familia”, señaló.

Entre lágrimas, definió lo que atraviesa como el duelo por despedirse de una etapa que disfrutó mucho, aunque aclaró que eso no significa que se termine su vínculo con el Carnaval. “Yo lo amo”, remarcó.

Expresó que trata de ser sincera pero que escuchó "cualquier cosa en las redes”. Y confesó que uno de los momentos más difíciles fue comunicarle la noticia a sus hijos, que tienen un vínculo muy cercano con Álvaro Recoba.

Paola también agradeció a Daecpu, al personal y a los componentes de los conjuntos que durante estos años la hicieron sentir como en casa. “Compartir todas esas noches con los componentes, los técnicos, los dueños de los conjuntos es lo que me hace poner triste por el hecho de que le pongo el corazón y el alma y los voy a extrañar desde ese lado”, señaló.

En ese sentido, contó que recibió numerosos mensajes de personas del Carnaval que le agradecieron por su trabajo. “Más que nada eso voy a extrañar”, dijo con la voz quebrada.

Paola también se refirió a quien será su reemplazo y contó que Lucila la llamó cuando se conoció la decisión. “Me alegro mucho de que sea ella. Sabe que la quiero y la admiro”, afirmó.

También explicó que decidió hablar públicamente porque no quería que se dijeran cosas que no fueran ciertas o que se “hablen pavadas”. Y aseguró que seguirá vinculada al Carnaval de alguna manera: “No sé desde qué lugar, pero voy a seguir vinculada al Carnaval porque soy parte desde que nací gracias a mi familia, a mi papá y ustedes”.

Paola Bianco y Álvaro Recoba, los presentadores del Concurso Oficial del Carnaval, en el Teatro de Verano. Foto: Gentileza Daecpu

La respuesta de Lucila Rada al video de Paola Bianco

Un par de horas después, Lucila Rada también decidió hablar sobre la situación. La nueva conductora del Concurso Oficial comenzó destacando el mensaje de Paola y calificó su video como una muestra de “ternura, compañerismo y una inteligencia emocional muy grande”. “Eso no abunda en esos tiempos, así que es bueno agradecerlo”, señaló.

Lucila también quiso poner en contexto la propuesta que recibió y aclaró que para ella se trata de un trabajo. Y afirmó que al igual que todas las personas del medio local, ella es "una laburante". Según explicó, existe “una fantasía muy grande” sobre lo que implica estar frente a cámaras o sobre el aspecto económico de la exposición pública.

Contó además que lo primero que hizo al recibir la propuesta fue llamar a Paola porque respeta mucho el trabajo de los demás. “Me pasó al revés a mí en otro momento, hace diez años, de tener un trabajo que amaba y que hayan decidido prescindir de mí y llamar a otra persona, entonces sé lo que se siente”, relató.

Según contó, Paola le manifestó su tristeza, pero también se alegró de que fuera ella la elegida y le transmitió palabras de aliento.

Explicó que ella también está movilizada porque atraviesa un momento de duelo por la muerte de su padre, Ruben Rada, pero no podía dejar de manifestarse ante el video de su colega: “Era imposible que no me hiciera eco de las palabras de Pao. Me emociona todo lo que dice y con ese amor y esa responsabilidad tomo este pase”, expresó.

La cantante y comunicadora también aprovechó para referirse a las reacciones que surgieron en redes sociales y tomó una postura clara frente a los comentarios agresivos.

“Basta de odio”, pidió. Dijo que no comprende qué está pasando con las personas que sienten la necesidad de descargar en redes sin tener en cuenta que detrás de cada comentario hay seres humanos y que no siempre se tiene la fuerza para soportarlo.

“Nadie tiene por qué caerle bien a todo el mundo pero tratemos de respetarnos y cuidarnos un poco”, señaló.

Lucila reconoció además que le cuesta aparecer frente a una cámara, pero aseguró que entiende que la vida sigue y que recibe este nuevo desafío con agradecimiento. En ese sentido, mencionó también a su padre: dijo sentir que tiene “un ángel” que la cuida y le envía regalos desde donde Finalmente, celebró el regreso al contacto con el público después de varios meses alejada de la televisión y tuvo un último gesto hacia Paola.

“Un abrazo para Paola Bianco, que es una gran comunicadora que ojalá pronto vuelva a la tele, a un streaming, a la radio, donde sea. Es un gigante. Mucho respeto por esa mujer”, cerró.

Paola recibió el mensaje y le respondió en los comentarios de la publicación, también con afecto: “Preciosa, ya sabemos nosotras cuánto nos queremos. Nos encontraremos ahí. Te deseo lo mejor siempre”.