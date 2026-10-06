El fuerte cruce entre Natalie Yoffe y Óscar Bello en el debate de "Gran Hermano Uruguay": “Hacete cargo”

La partida de Tati de Gran Hermano Uruguay este domingo suscitó discusiones tanto afuera como adentro de la casa. En el programa del lunes por la noche, luego de pasar un resumen sobre las repercusiones de su eliminación, Natalie Yoffe y Óscar Belo protagonizaron una discusión en la que Colo Gianarelli tuvo que intervenir.

Las imágenes mostraron cómo Tai y Jessica afirmaron que la de Tati era una salida evidente. "Ya vemos que al uruguayo no le gusta la mala leche", dijo Catán. Pero lo más sorprendente fueron las declaraciones de Guada y Laura, que formaron un bando con Tati mientras participó.

"Ella se entregó, no bajó el perfil nunca", argumentó Laura. Guada, por su parte, confesó que la salida de su compañera fue como sacarse un peso de encima.

Tati, que estuvo presente en el debate, conversó con los panelistas. "Este tape demuestra el gran personaje que fuiste. No significa que me hayas caído bien, podés empatizar o no con alguien, pero sí destacar sus virtudes en la casa", comenzó explicando Belo.

"Esto que escuchaste de tu grupo y de los otros es lo que también generaste afuera. En la pausa vi la situación más hipócrita que podría haber visto, que es la de varias personas de acá diciéndote que te bancan", continuó el panelista y generó una reacción instantánea de Yoffe, que le pidió que dijera a quiénes se refería. Gianarelli, por su parte, le dijo: "En nombres de otros no, hacete cargo".

Belo reforzó su posición, al decir que panelistas que nunca tuvieron un elogio para ella tomaron esa posición, a lo que Yoffe le volvió a pedir que dijera quiénes fueron.

"Te fuiste con un porcentaje muy alto, es mucho más parecida la realidad a lo que están diciendo adentro de la casa de los que te dijeron que te bancaban, que además es mentira", sentenció Bello.

Yoffe explicó que ella fue una de las que le demostraron su apoyo a Tati, pero por su valor como personaje. "Me parece que dabas mucho más que otros personajes de la casa", concluyó.