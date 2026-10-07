Karina Vignola reveló un conflicto judicial por la casa que vendió con Gaspar Valverde: “Quieren pagar menos”

Karina Vignola atraviesa una nueva etapa personal y profesional. La comunicadora y DJ regresó recientemente a la televisión como integrante del staff de Poné Play, de Canal 12, y continúa desarrollando otros proyectos vinculados a los medios. Sin embargo, y en lo familiar, los últimos meses estuvieron marcados por la muerte de su exesposo Gaspar Valverde, fallecido en diciembre pasado de forma repentina y a la edad de 50 años.

Vignola visitó Algo contigo, el programa que conduce Luis Alberto Carballo en Canal 4, y lo hizo acompañada por sus hijas Luana, de 18 años, y Alina, de 14. La charla transitó por los proyectos de las jóvenes, el presente laboral de su madre y, especialmente, por la manera en que la familia intenta seguir adelante después de la pérdida de Valverde.

Aunque Vignola y Valverde estaban divorciados desde 2021, habían mantenido un buen vínculo familiar y continuaban unidos por la crianza de sus dos hijas. La muerte del comunicador modificó de manera abrupta la dinámica familiar y abrió además algunas situaciones pendientes que ahora deben resolverse, incluso desde lo económico.

Una de ellas tiene que ver con la casa que perteneció a la familia y que Vignola y Valverde habían vendido en 2023. Según relató la comunicadora, el inmueble fue adquirido por una pareja de médicos y el precio se acordó mediante un sistema de cuotas que todavía no había terminado de pagarse cuando murió su exmarido, el 8 de diciembre de 2025.

“Habíamos vendido una casa, que es nuestra casa, la casa de la familia. La habíamos vendido en 2023 y la estaban pagando en cuotas”, explicó Vignola consultada por Luis Alberto Carballo. Se trata de una propiedad PH en la zona de Punta Gorda que el matrimonio compró hace unos 10 años, cuando estaban casados.

De acuerdo con su relato, después del fallecimiento de Valverde surgieron diferencias con los promitentes compradores respecto al dinero que todavía estaba pendiente y, en particular, a la parte que correspondía al comunicador.

“Cuando falleció Gaspar, esta pareja de médicos que compraron la casa decidieron que la parte de Gaspar no la querían pagar en su totalidad. Me ofrecieron la mitad, empezaron toda una negociación”, aseguró.

Karina Vignola y Gaspar Valverde se casaron en 2011. Foto: Archivo.

Vignola manifestó su sorpresa e indignación por la situación y cuestionó que la muerte de Valverde pudiera ser utilizada para intentar modificar las condiciones económicas de una operación que había sido acordada con anterioridad.

“Yo lo que no acredito es que ninguna persona en el mundo quiera sacar una tajada o aprovechar de este momento para que algo que compraste te salga menos. No me cabe en la cabeza”, expresó. Y agregó: “Es un tema que yo lo cuento y no me lo creen”.

La comunicadora señaló que la operación se había instrumentado a través de un banco y sostuvo que, a partir del fallecimiento de su exesposo, los compradores habrían entendido que existía una posibilidad de discutir lo que todavía debían pagar.

El diferendo está ahora en manos de abogados. Vignola contó que uno de los profesionales que interviene es el esposo de la hermana de Gaspar Valverde y que también participa otro abogado allegado a la familia. “Están en eso porque están indignados”, relató.

Vignola reconoció además que, después de todo lo vivido en los últimos meses, no tiene ánimo para involucrarse personalmente en una extensa disputa judicial. “Yo por mí la pierdo igual porque ya no puedo más; no quiero saber ni de juicios ni de problemas, nada”, confesó.

Incluso aseguró que transmitió una posición terminante frente a la situación: “Yo ya de verdad dije en todos los mensajes: ‘Si quieren, que no paguen nada. Si vos podés dormir con eso, te felicito’”.

Más allá de ese conflicto, la entrevista también mostró a Vignola y sus hijas intentando reconstruir su cotidianidad luego de la muerte de Valverde. Luana contó que proyecta estudiar Magisterio y que actualmente trabaja en animación infantil, mientras que Alina manifestó su interés por estudiar Psicología y se prepara para celebrar sus 15 años.

Madre e hijas hablaron también de la unión que mantienen y de cómo atravesaron juntas un período especialmente doloroso. Vignola se refirió además a su presente sentimental y a la familia ensamblada que conformó con su pareja, el empresario automotriz Mario Florio.

Karina Vignola junto a su novio Mario Florio y las hijas de ambos. Foto: redes sociales

En el terreno profesional, la comunicadora vive al mismo tiempo una etapa de renovación. Tras un período alejada de la televisión abierta, volvió a la pantalla como parte de Poné Play, ciclo de Canal 12, mientras continúa vinculada a la música como DJ y desarrolla nuevos proyectos.