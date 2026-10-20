Valentino Merlo: las críticas por los cambios en su voz y el nuevo tema que quiere hacer con un conjunto uruguayo

Con el entusiasmo a flor de piel y la frescura que lo convirtió en un fenómeno de reproducciones en toda la región, Valentino Merlo se detuvo a dialogar con El País minutos después de alzarse con el premio Martín Fierro de la música en el rubro Revelación Masculina. Entre la emoción del reconocimiento y los desafíos propios de su crecimiento, el joven cantante dejó un anuncio para el público uruguayo.

"Lo primero que pensé al escuchar mi nombre fue en el Valentino chiquitito en la habitación, mirando el techo e imaginando que esto era imposible. Apenas me lo entregaron me dije 'desde el día de hoy, la palabra imposible para mí queda totalmente borrada'", afirmó a ser consultado sobre sus sensaciones por recibir el galardón.

Al repasar los hitos y las claves que lo llevaron a este presente estelar, Merlo no dudó en reconocer la importancia de las "buenas personas" que se cruzó en el camino, entre los que se encuentran varios artistas que le dieron "una recontra mano" en su despegue.

Valentino Merlo

El máximo hit de Merlo, el cover Hoy, fue realizado junto al artista uruguayo The la Planta, y según contó, ahora tiene previsto realizar una colaboración con otro de los conjuntos uruguayos más importantes del momento. "Me gusta y voy a tramitar con La Nueva Escuela. Tiene que salir. Tengo una plena ahí escrita con mi hermano. Es una primicia, la van a escuchar pronto porque lo voy a hacer. Acordate que dentro de poco sale", anunció sonriente.

Por otra parte, Valentino también se refirió al video viral que generó repercusión por exhibir cambios en su voz, lo que si bien es algo propio de sus 17 años, sorprendió al público acostumbrado a escuchar su voz adolescente. "Estuve en pleno cambio de voz. Obviamente el proceso sigue, pero se trabaja muchísimo día a día. Hubo días en los que me daba bronca, pero es algo normal hasta que la voz se termina de acomodar bien", explicó con soltura.

Para transmitir tranquilidad a sus seguidores, el artista detalló el equipo multidisciplinario que cuida su principal herramienta de trabajo. "Esto se está trabajando con mi equipo. Me cuida un profesor de canto, una fonoaudióloga y tengo un control con otorrino cada seis meses", concluyó antes de continuar con las notas por su victoria en la gala.