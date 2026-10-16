Alejandro Lerner recordó a Ruben Rada en los Premios Martín Fierro: "Su partida es una herida muy profunda"

Alejandro Lerner recibió una distinción especial en la entrega de los Premios Martín Fierro de la Música, una noche marcada por el reconocimiento a las grandes trayectorias y al talento de la industria musical. En la antesala de la gala, durante un diálogo con El País, el cantautor argentino compartió sus sensaciones sobre el premio, repasó su histórico vínculo con el público uruguayo y dedicó palabras de profundo afecto hacia Ruben Rada, tras su reciente partida.

El artista se prepara para reencontrarse con la audiencia uruguaya el 24 de octubre en el Auditorio Nacional del Sodre. Al abordar lo que significa este regreso, Lerner definió la relación con sus seguidores locales desde la cercanía acumulada a lo largo de las décadas: "Tenemos mucha familiaridad, que implica por ejemplo poder ir a saludar a periodistas amigos que conozco de toda la vida", comentó para luego destacar que actuar en el Sodre "es un lujo".

Al ser consultado sobre el vacío que dejó la partida de Ruben Rada, el músico no ocultó el impacto del duelo: "Es una herida muy profunda. Lo vamos a homenajear en el concierto del 24, es inolvidable lo que viví con él".

Lejos de la postura distante de quien ya ostenta un lugar consagrado, Lerner explicó los motivos por los cuales sigue diciendo presente en este tipo de ceremonias. A su juicio, las premiaciones trascienden la mera competencia y cumplen un rol fundamental en el tejido social: “Yo vengo porque me parece que un premio es apoyar a la identidad de un país. Un premio a la música, al teatro, al cine, cualquier premio que genere atención en los artistas, en su trayectoria, en sus propuestas, en los nuevos y en los de siempre de cualquiera de las direcciones que tiene la cultura, yo creo que es apostar a la educación”.

Durante la alfombra roja, la gala se caracterizó por la convivencia entre nombres icónicos de la música, figuras del deporte y referentes de nuevos estilos urbanos. Cuestionado sobre esta mezcla generacional y de rubros, el autor de Volver a empezar fue categórico en su defensa del intercambio creativo: “Yo creo que se aprende de la diversidad; si te juntas solamente con los de tu palo, no aprendes. Tenés que juntarte y aprender a convivir con gente diversa”.

La noche tuvo además una impronta afectiva muy especial para el artista en el plano personal, al estar escoltado por su familia en la alfombra roja: “Hoy es el cumpleaños de mi hija Luna, así que estoy feliz de que ella pueda compartir conmigo esta fiesta”, concluyó antes de ingresar a la gala donde coronaría su paso con un nuevo reconocimiento.