Luis Ventura tiene previsto reunirse con Gustavo Yankelevich en Uruguay: "Quiero hablar con él"

El periodista Luis Ventura abandonó de forma intempestiva la gala de los premios Martín Fierro a la Música antes de su finalización. El motivo de su abrupta partida anoche responde a un viaje inmediato a Uruguay, donde busca entablar un encuentro con el destacado productor Gustavo Yankelevich, según confirmó a El País a la salida del evento.

La intención de Ventura de reunirse con Yankelevich cobra un fuerte impacto mediático tras una semana convulsionada para el reconocido productor. En los últimos días, Yankelevich estuvo en el centro de la opinión pública tras romper el silencio en televisión sobre la dura contienda judicial que debió atravesar para obtener la custodia de sus nietos, luego de las estremecedoras revelaciones de maltrato familiar vertidas por su nieto Valentín contra su padre, Darío Giordano.

Gustavo Yankelevich. Foto: captura de You Tube

En diálogo con El País a la salida de Madero Tango, donde tuvo lugar la premiación, el periodista y conductor ratificó su deseo de reunirse con el empresario en suelo uruguayo. Contó que al otro día viajaría a Montevideo para formar parte de un evento previo a los Martín Fierro de Uruguay y que quiere "ver si lo puede cruzar a Gustavo Yankelevich", quien reside en Punta del Este desde mediados de 2019.

"Me gustaría hablar un ratito con él", indicó, aunque aclaró que no tiene pensado moverse hasta el Este sino que sus actividades están centradas en la capital. En cuanto a su relación con Uruguay, el presidente de Aptra recordó que mantiene un estrecho vínculo con el balneario uruguayo Los Titanes, donde tiene "un ranchito y varios amigos".

Pese a retirarse de la velada antes del cierre por sus compromisos de viaje, el presidente de la entidad hizo un balance positivo sobre la primera entrega dedicada exclusivamente al rubro musical: "Me parece maravilloso lo que pasó hoy. Me pareció bárbaro para ser la primera vez", evaluó.

Finalmente, también se pronunció sobre el premio musical que le fue entregado a la comunicadora Wanda Nara por su canción Bad Bitch, que abrió polémica y comentarios en redes sociales. "Fue un premio como el de los otros, votado y consagrado", sentenció.