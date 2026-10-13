Darío Giordano respondió a su hijo Valentín Yankelevich tras las acusaciones de violencia: el fuerte comunicado

Tras las declaraciones de Valentín Yankelevich sobre los episodios de violencia física y emocional que aseguró haber atravesado en su casa luego de la muerte de su madre, Romina Yan (1974-2010), Darío Giordano decidió pronunciarse públicamente. Un día después de que saliera a la luz su testimonio, el viudo de la actriz difundió un extenso comunicado en el que dio su versión de lo ocurrido y negó las acusaciones.

Giordano, que actualmente está casado con Miren Algarañás y tiene con ella un hijo llamado Dante, rechazó haber golpeado a Valentín y Franco, los dos hijos que tuvo con Romina. Desde 2015, ambos viven con su abuelo materno, Gustavo Yankelevich. Azul, la tercera hija de la pareja, permaneció junto a su padre hasta el año pasado, cuando decidió trasladarse a Estados Unidos para estudiar.

Comunicado de Dario Giordano https://t.co/24NcMsy8W9 — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) October 13, 2026

En su mensaje, Giordano recordó el impacto que tuvo la muerte repentina de Romina en su vida y las responsabilidades que debió asumir en medio del duelo. "La muerte inesperada y repentina de Romina destruyó el mundo que conocía. Nunca imaginé vivir una vida sin ella. De un día para otro perdí a mi compañera, a la mujer que amaba y a la persona con la que había imaginado pasar el resto de mi vida. Pero no tuve tiempo de detenerme. Había tres chicos que también habían perdido a su mamá y que necesitaban a su papá. Desde entonces, todo cambió", expresó.

El productor también aludió a los desencuentros con la familia materna de sus hijos, que, según planteó, se produjeron en una etapa especialmente difícil. "Sin embargo, a la pérdida de Romina se sumaron conflictos y situaciones que jamás hubiera imaginado atravesar. En el momento de mayor vulnerabilidad de mi vida, cuando intentaba reconstruir una familia atravesada por una ausencia irreparable, también me encontré teniendo que defender mi lugar como padre", señaló.

Sin mencionar directamente a Gustavo Yankelevich ni a Cris Morena, figuras de gran peso en la industria del entretenimiento argentino, Giordano sentenció: "Los contactos y el poder no convierten una versión en verdad, ni le otorgan a nadie más derecho que a un padre a ser escuchado".

Gustavo Yankelevich junto a sus nietos. Foto: Instagram.

La respuesta a las acusaciones de Valentín

En el tramo más contundente de su descargo, el viudo de Romina Yan negó haber protagonizado situaciones de violencia dentro de su familia. "Quiero dejar algo en claro: rechazo las acusaciones de violencia que se me atribuyen. Ni antes ni después del fallecimiento de Romina hubo episodios de esas características en nuestra familia", afirmó.

Respecto al testimonio de Valentín, dejó en claro que no pretende entablar una discusión pública con él ni desacreditar su experiencia. "Lo amo y siempre lo amaré con toda mi alma, como lo amamos con Romina desde el momento en que decidimos traerlo a este mundo. Aunque es posible que, en ese momento de duelo y dolor, yo no haya estado a la altura de lo que él y Franco necesitaban. Les pido perdón por eso y puedo entender su angustia", reconoció.

Giordano sostuvo que no buscará rebatir las declaraciones de su hijo a través de los medios ni exponer detalles de la intimidad familiar para defenderse. En cambio, manifestó su deseo de que las diferencias puedan abordarse lejos de la exposición pública. "No pretendo ganar una discusión pública. Quiero conservar la esperanza de que algún día podamos hablar de todo esto en la intimidad, sin intermediarios, sin cámaras y sin que nadie necesite hablar por nosotros".

Finalmente, reafirmó el vínculo con sus hijos y el amor que asegura sentir por ellos, más allá del conflicto. "Por encima de cualquier acusación, de cualquier conflicto y de cualquier diferencia, hay algo que nunca cambió: soy el papá de mis hijos. Los amo profundamente. Los amé desde el primer día y los voy a amar siempre".

Qué había dicho Valentín sobre su padre

En su testimonio al medio argentino Infobae, Valentín había contado que comenzó a sufrir violencia física y psicológica por parte de Giordano cuando tenía entre nueve y diez años y aseguró que su hermano también fue víctima de esas situaciones. Describió un ambiente familiar que calificó como "un infierno" y relató episodios en los que, según dijo, su padre lo agarraba de los pelos, lo llevaba por la escalera, le pegaba y lo dejaba encerrado en su habitación. También contó que, en ocasiones, debía esperar horas para recibir la comida, que le dejaban en el piso y fría. "Las ocho horas que yo pasaba en el colegio eran las mejores ocho horas del día porque no volvía a mi casa", expresó.