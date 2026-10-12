Gustavo Yankelevich salió al cruce de un ataque a su nieta Azul tras la denuncia de Valentín: “No la comparen”

Luego de que Valentín Yankelevich denunciara haber sufrido maltrato físico y psicológico por parte de su padre, Darío Giordano, durante años, su abuelo materno, Gustavo Yankelevich, salió a defender públicamente a su hermana menor, Azul, ante un comentario ofensivo en redes sociales.

El histórico productor televisivo había expresado su apoyo a Valentín y a su hermano mayor, Franco, a través de una publicación en Instagram, en la que destacó la fortaleza de ambos para atravesar las situaciones que vivieron durante su infancia y adolescencia.

“Por haber pasado por lo que pasaron, por haber sufrido lo que sufrieron, por lo que lucharon para salir adelante y por sentir que la vida vale la pena vivirla… Tienen toda mi admiración. ¡Los amo!”, escribió junto a una foto en la que aparece con sus dos nietos.

Sin embargo, entre los numerosos mensajes de apoyo que recibió la publicación, también hubo comentarios dirigidos a Azul, la menor de los tres hijos que Romina Yan tuvo con Giordano.

Una usuaria preguntó dónde vivía actualmente la joven y si todavía residía con su padre. En ese intercambio, otra persona escribió un mensaje ofensivo en el que la comparó con él: “Debe ser igual de (emoji de excremento) que el padre”.

Ante esa agresión, Gustavo decidió responder para defender a su nieta y pedir que no la involucraran en la situación.

“Azul es un sol y vive en Estados Unidos donde estudia. No la comparen por favor. Ella también sufrió mucho”, escribió el productor, en referencia a la joven, que actualmente estudia en la Chapman University, en Estados Unidos.

La respuesta de Gustavo se produjo luego de que Valentín hiciera público el duro relato sobre la violencia física y psicológica que, según denunció, sufrió por parte de su padre durante años, junto a su hermano Franco.

En una entrevista con Infobae, el joven recordó que tenía siete años cuando su madre, Romina Yan, murió el 28 de septiembre de 2010. Años después, aseguró, la convivencia con su padre estuvo marcada por episodios de violencia.

“Eran golpes, gritos, maltrato. Era un infierno vivir en esa casa”, relató sobre una situación que, según explicó, le dejó profundas secuelas emocionales.

Según contó, tanto él como Franco intentaron pedir ayuda, pero no encontraron respuestas hasta que se animaron a contarle lo que sucedía a su abuelo materno, Gustavo Yankelevich.

Con su apoyo, los hermanos iniciaron un proceso judicial para poder abandonar la casa de su padre. Valentín tenía 12 años cuando se fue del hogar familiar junto a Franco, que entonces tenía 15. Azul, por su parte, tenía nueve años.

Los hermanos mantuvieron en secreto durante más de una década el proceso judicial que llevaron adelante con la ayuda de su abuelo. Valentín explicó que decidieron hablar públicamente de lo ocurrido ahora que Azul vive en Estados Unidos, donde continúa sus estudios.

Al recordar el papel que tuvo Gustavo durante aquellos años, el joven fue contundente: “Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida”.

En la entrevista, Valentín también se refirió a la relación que mantiene actualmente con Darío Giordano y aseguró que el vínculo entre ambos quedó completamente roto.

El joven sostuvo que una disculpa sincera por parte de su padre podría haber cambiado las cosas. “Si él se hubiese hecho cargo de las cosas que hizo y hubiese pedido perdón, capaz yo tendría una relación con él”, reflexionó.

En contraste, destacó el lugar que ocupó su abuelo materno durante su crecimiento y la contención que recibió de él después de atravesar aquellos años difíciles.

Tras recordar las consecuencias de lo vivido, Valentín aseguró que hoy se encuentra en otra etapa de su vida y que pudo recuperar las ganas de proyectar su futuro.

“Mi sueño es tener una familia y darle todo lo que yo nunca tuve, que fue amor”, expresó. Al hablar de Gustavo y del papel que desempeñó en su vida y en la de su hermano, resumió: “Él fue nuestro padre”.