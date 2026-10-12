Juana Viale reveló qué hizo Mirtha Legrand al salir de la clínica y el inesperado pedido que le hizo a Nacho

Después de varias semanas marcadas por problemas de salud y dos internaciones, Mirtha Legrand ya está nuevamente en su casa. Y, según reveló Juana Viale, la conductora de 99 años dejó en claro apenas recibió el alta que las ganas de retomar su vida habitual siguen intactas.

La anécdota fue contada por su nieta durante la apertura de La Noche de Mirtha, el programa de El Trece que continúa conduciendo mientras la Chiqui completa su recuperación.

"Les quiero contar que mi abuela ya está en su casa, está re contenta", anunció Viale antes de revelar qué ocurrió apenas Mirtha abandonó el Sanatorio Mater Dei, donde permaneció internada durante 18 días.

Legrand salió del centro médico acompañada por su nieto Nacho Viale, pero antes de regresar directamente a su domicilio quiso aprovechar el viaje. "Lo primero que hizo cuando se fue de la clínica, se fue con Nacho a dar una vuelta en auto", relató Juana.

El paseo, sin embargo, parece no haber cumplido con las expectativas de la histórica conductora. Cuando Nacho finalmente la llevó hasta su casa, su abuela protestó por la duración del viaje. "¿Tan cortita la vuelta?", le reclamó. Juana completó la historia entre risas: "¡Hasta Mar del Plata se quería ir!".

La ocurrencia provocó risas en el estudio y permitió conocer cómo fueron las primeras horas de Mirtha fuera del sanatorio, después de un período especialmente delicado para su salud.

Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand

El cuadro comenzó a principios de setiembre, cuando Legrand debió suspender la grabación de su programa a raíz de una bronquitis. El 7 de setiembre fue internada en el Mater Dei de Buenos Aires para realizarse estudios y continuar con el tratamiento bajo supervisión médica. Tras evolucionar favorablemente, recibió el alta aproximadamente una semana después.

Pero pocos días más tarde, el 18 de setiembre, tuvo que regresar al mismo sanatorio. El parte médico informó entonces que había ingresado por un "cuadro compatible con neumopatía" y que permanecería hospitalizada para someterse a estudios, tratamiento y controles.

Con el correr de los días, los informes fueron mostrando una evolución favorable. A fines de setiembre había completado el tratamiento con antibióticos y, el 2 de octubre, el sanatorio informó que permanecía en una habitación común y realizaba seguimiento kinésico, nutricional y clínico como parte de la recuperación.

Finalmente, el 6 de octubre, Mirtha recibió el alta tras 18 días de internación. El comunicado médico indicó que abandonó el sanatorio en su auto particular acompañada por su familia y que continuará recuperándose en su domicilio con el objetivo de volver progresivamente a sus actividades.

Por el momento, no se anunció una fecha concreta para su regreso a la televisión. Juana Viale seguirá al frente de La Noche de Mirtha mientras su abuela completa esa recuperación.

"Te mando un beso enorme, gigante. Estoy feliz que estés en tu casa ya rompiendo las que... como se debe, abuelita. Muy bien, te quiero", expresó mirando a cámara.