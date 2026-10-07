Mirtha Legrand recibió el alta médica tras 18 días internada: cuál es su estado y cómo seguirá su recuperación

Mirtha Legrand recibió este martes el alta médica luego de permanecer internada en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires por complicaciones derivadas de un cuadro respiratorio. La histórica conductora argentina, de 99 años, dejó el centro asistencial acompañada por su familia y continuará la recuperación en su domicilio.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado oficial del sanatorio, donde Legrand permanecía internada desde el pasado 18 de setiembre.

“La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación y se retiró de nuestro Sanatorio en su auto particular en compañía de su familia”, informó el centro médico.

El parte, firmado por Enrique Echagüe, director médico del Mater Dei, agregó que la conductora continuará ahora con la recuperación en su domicilio con el objetivo de retomar sus actividades habituales. “Agradecemos, junto a su familia, el cariño y respeto que le transmitieron durante su internación”, concluyó el comunicado.

De acuerdo a lo informado por La Nación, Legrand abandonó el sanatorio sobre las 17:00, de muy buen ánimo y con una serie de indicaciones médicas que deberá cumplir durante los próximos días. “Está muy bien, ya en su casa”, aseguró al medio argentino una fuente cercana a la conductora.

El alta era esperada luego de que los últimos partes médicos dieran cuenta de una evolución favorable. Este lunes, el Mater Dei había informado que Legrand se encontraba en una habitación común y continuaba avanzando en su rehabilitación kinesiológica.

Juana Viale y Mirtha Legrand. Foto: @eltrece.

La palabra de Juana Viale

Durante la internación, Juana Viale se encargó de llevar tranquilidad sobre la salud de su abuela. La conductora, que la reemplazó al frente de La noche de Mirtha, aseguró durante la emisión del sábado que su evolución era positiva.

“Está bien, mejorando momento a momento, día a día. Ya está en un cuarto común”, había señalado Viale en diálogo con Barbie Simons.

También habló sobre el estado de ánimo de la diva durante sus días en el sanatorio. “De ánimo tiene sus días, como su carácter, así que le mandamos un besito muy grande”, expresó con humor.

Incluso internada, Mirtha continuó siguiendo atentamente lo que ocurría en su histórico programa. “Nos está mirando y después me viene la bajada de línea”, reveló su nieta sobre las devoluciones que recibía después de cada emisión.

Dos internaciones en pocas semanas

El último mes había sido especialmente complejo para la salud de Legrand. El 7 de septiembre fue internada debido a un cuadro respiratorio bronquial y permaneció en el Mater Dei hasta el domingo 13, cuando recibió el alta para continuar recuperándose en su domicilio.

Sin embargo, apenas cinco días después debió regresar al sanatorio. El 18 de septiembre ingresó nuevamente por un cuadro que los médicos definieron como “compatible con neumopatía” y quedó hospitalizada para someterse a estudios, tratamiento y controles.

Su evolución fue favorable con el correr de los días y posteriormente pudo ser trasladada a una habitación común, mientras avanzaba con la rehabilitación kinesiológica. Finalmente, este martes los médicos autorizaron su regreso a casa.

Mirtha Legrand. Foto: Captura de YouTube @eltrece.

Los antecedentes de salud de Mirtha Legrand

A sus 99 años y todavía activa profesionalmente, Legrand atravesó en los últimos tiempos distintos episodios de salud que obligaron a realizar controles, internaciones e intervenciones.

En abril de este año sufrió un cuadro gripal que derivó en una bronquitis y la llevó a suspender temporalmente sus actividades. En aquella oportunidad, la propia conductora explicó que sus médicos le habían recomendado reposo durante algunos días.

Entre sus antecedentes más importantes figura una operación realizada en 2019 por una brida abdominal. Dos años después fue internada por una obstrucción coronaria y sometida a una intervención en la que le colocaron dos stents.

En mayo de 2023 volvió a pasar por el quirófano para la colocación programada de un marcapasos de última generación. Antes del procedimiento, la conductora había llevado tranquilidad a sus seguidores y asegurado que se encontraba en buen estado.

Ahora, tras superar esta nueva internación, Mirtha Legrand volvió a su casa rodeada por su familia y con la expectativa puesta en completar la recuperación para, cuando su estado de salud lo permita, retomar sus actividades.

