Ciro Tamayo se casó en Uruguay con su pareja, Óscar Escudero: “Uno de los días más felices de mi existencia”

El bailarín español Ciro Tamayo se casó el fin de semana con Óscar Escudero, exintegrante del Ballet Nacional del Sodre, en una jornada rodeada de afectos, abrazos y festejos en Uruguay.

El primer bailarín del Sodre compartió en sus redes sociales algunas imágenes del día y un mensaje en el que dejó en claro la emoción que le provocó dar este paso junto a su pareja.

"Sonará cliché, sonará empalagoso, pero verdaderamente este fue uno de los días más felices de mi existencia”, escribió Tamayo al recordar la celebración en sus redes sociales. También mencionó la alegría de estar rodeado de personas queridas, las sonrisas, los abrazos y la tradicional lluvia de arroz. “Me sentí bañado en felicidad”, resumió Tamayo.

Pero las palabras más especiales estuvieron dedicadas a su flamante esposo. “Y qué decir de Óscar Escudero, mi flamante esposo. No tengo palabras para describir todo lo vivido en esta jornada. La felicidad, el amor que sentimos y compartimos excede cualquier planificación, cualquier expectativa”, expresó.

“Gracias por elegirme hoy y cada día. Tal y como ya te expresé: hoy brindo por vos, por nosotros, por todo lo vivido y por todo lo que nos queda por vivir. Te amo”, agregó.

La historia de ambos no es nueva. En una entrevista con El País publicada en 2018, Tamayo contaba que vivía en el Centro de Montevideo junto a Escudero, también bailarín, y sus dos gatos. Por entonces, el español destacaba el valor de la tranquilidad de su casa después de las jornadas intensas en la compañía. “A veces me gusta llegar y tirarme en el sillón sin hacer nada”, decía.

Ciro Tamayo y Óscar Escudero. Foto: Instagram @ellincetamayo

Ocho años después, aquella vida compartida sumó un nuevo capítulo: el casamiento, celebrado en Uruguay y con una declaración pública que puso en palabras la felicidad del bailarín.

Tamayo también agradeció a quienes formaron parte de la celebración, desde el espacio elegido para el festejo hasta el fotógrafo, el DJ y la repostera encargada del pastel de bodas.