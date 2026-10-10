Carnaval 2027: precios de los abonos para el Teatro de Verano, cuándo se venden y cómo se pueden pagar

El Carnaval 2027 empieza a tomar forma y quienes quieran asegurarse un lugar en el Teatro de Veran ya tienen uno de los datos más esperados. Daecpu anunció los precios y las condiciones de venta de los abonos para el próximo Concurso Oficial de Carnaval, que empezará el lunes 25 de enero.

Los precios irán desde los 14.200 hasta los 25.000 pesos, dependiendo del sector, la cantidad de ruedas incluidas y el tipo de abono elegido. La venta se realizará el sábado 31 de octubre y el domingo 1° de noviembre en la sede de Daecpu, ubicada en Fiol de Pereda esquina avenida Joaquín Suárez.

En ambas jornadas el horario será de 10.00 a 13.00 y de 13.30 a 16.00.

Habrá localidades disponibles en los sectores A, B y C de la platea baja, además de los sectores E, F y G y el Palco 2 de la platea media. No se anunciaron abonos para la platea alta.

Qué tipos de abonos habrá para el Carnaval 2027

Daecpu estableció tres categorías, que se diferencian principalmente por la posibilidad de que el titular permita utilizar el abono a otra persona.

El abono general será totalmente transferible, por lo que podrá ser utilizado libremente por otra persona.

El familiar, en tanto, será parcialmente transferible. El titular podrá cederlo durante tres etapas de la primera rueda, tres de la segunda y dos de la Liguilla.

Por último, el personal será intransferible: solo podrá ingresar la persona cuyo nombre figure en el abono y deberá presentar también su cédula de identidad.

Cuánto cuestan los abonos generales

La modalidad general, que permite transferir libremente el abono, tendrá los siguientes precios:

Sector B: $ 25.000 para las tres ruedas y $ 20.200 para primera y segunda rueda.

Palco 2: $ 25.000 para las tres ruedas y $ 20.200 para primera y segunda.

Sectores A y C: $ 23.800 para las tres ruedas y $ 19.000 para las dos primeras.

Sectores E, F y G: $ 14.200 para las tres ruedas.

Cuánto cuestan los abonos familiares

En el caso de los abonos parcialmente transferibles, los valores serán:

Sector B: $ 23.200 para las tres ruedas y $ 18.800 para primera y segunda.

Palco 2: $ 23.200 para las tres ruedas y $ 18.800 para las dos primeras.

Sectores A y C: $ 22.100 para las tres ruedas y $ 17.700 para primera y segunda.

Cuánto cuestan los abonos personales

Los abonos intransferibles serán los más económicos dentro de la platea baja y el Palco 2:

Sector B: $ 22.300 para las tres ruedas y $ 18.000 para primera y segunda.

Palco 2: $ 22.300 para las tres ruedas y $ 18.000 para las dos primeras.

Sectores A y C: $ 21.200 para las tres ruedas y $ 16.900 para primera y segunda.

En comparación con los precios anunciados para el Carnaval 2026, todos los abonos que tienen una modalidad equivalente aumentaron $ 1.000. El año pasado, por ejemplo, el transferible para las tres ruedas en el sector B costaba $ 24.000 y ahora pasará a $ 25.000; mientras que el de platea media pasó de $ 13.200 a $ 14.200.

Cómo se pueden pagar los abonos

Daecpu informó que se podrá pagar en efectivo, con tarjetas de débito Visa y Maestro, o con tarjetas de crédito Visa, Master y Oca, en este último caso en hasta seis cuotas.

Por consultas, la institución habilitó el correo abonos@daecpu.org.uy y el teléfono 2200 5133, internos 104 y 105.

El Concurso Oficial de Carnaval 2027 empezará el lunes 25 de enero en el Teatro de Verano. Antes, entre el 10 y el 18 de noviembre, se realizará allí la prueba de admisión para definir los conjuntos que completarán la competencia. Daecpu estableció que la próxima edición tendrá un máximo de 39 conjuntos: 19 murgas, cinco humoristas, cinco parodistas, cinco revistas y cinco sociedades de negros y lubolos.