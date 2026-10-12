Sergio Puglia revela sus planes para La Roca: una casa de 96 años y el proyecto que prepara junto a su esposo

La mudanza de Sergio Puglia y Horacio Correa a su nueva casa en Maldonado despertó una curiosidad inesperada. Días después de que se conocieran las primeras imágenes de La Roca, la imponente chacra de 20 hectáreas a la que se trasladaron tras vender Villa Puglia, la pareja decidió abrir un poco más las puertas de su hogar y mostrar cómo transcurren sus primeros días en el campo.

Lo hicieron este domingo en una nueva entrega de Los Puglia, el reality que comparten en YouTube, donde aparecieron detalles hasta ahora desconocidos de la propiedad y, sobre todo, revelaron los planes que empiezan a imaginar para el lugar.

Porque, según mostraron, La Roca todavía está lejos de su versión definitiva. Hay cajas, muebles por acomodar, paredes en obra y decisiones de decoración pendientes. "Toda la casa está todavía en proceso de armado, de decoración, de puesta a punto", aclararon ante la ansiedad de quienes esperaban un recorrido completo.

"No es un showroom", resumió Puglia. La intención, explicaron, es que el público vaya acompañando la transformación a través del reality y recién más adelante realizar un video oficial con la casa terminada.

Entre esos trabajos ya empezarona definir colores, preparar paredes con yeso, intervenir pisos y probar terminaciones de cemento quemado. También instalaron un enorme farol marroquí que pertenecía a la pareja desde hacía años pero que nunca habían podido colgar en Villa Puglia por falta de altura. Según contaron, la pieza tiene entre 70 y 80 años y originalmente estuvo en un local de Marruecos.

El farol marroquí en la casa de Los Puglia. Foto: Captura de YouTube.

Una casa con 96 años de historia

El dato más llamativo, sin embargo, apareció casi al pasar: la casa tiene 96 años. "Es brutal", comentó Correa durante el recorrido. Puglia aseguró que la propiedad le había gustado desde la primera visita, aunque fue una vez instalados cuando empezó a percibir de otra manera el efecto del lugar.

La mudanza se realizó a contrarreloj. Tuvieron apenas tres días para embalar, cargar sus pertenencias, entregar Villa Puglia y trasladarse a la chacra. Según contaron, la llegada al campo funcionó como un freno después de semejante movimiento. "Un cambio de casa es un cambio de vida, y es un cambio de energía", reflexionaron. "Las casas tienen energía y te van esperando", agregaron.

El cambio también implicó modificar rutinas. Todavía estaban gestionando algunos servicios y Puglia bromeó varias veces con un problema que lo tenía especialmente inquieto: no tenía televisión ni conexión a internet estable. La situación llegó incluso a complicar durante los primeros días la publicación de nuevos contenidos del reality.

De una casa a un posible bed & breakfast

El episodio también confirmó que detrás de la mudanza hay algo más que una búsqueda de tranquilidad. El sábado, Puglia y Correa ya habían adelantado su intención de crear algún espacio gastronómico en La Roca para recibir público. Ahora fueron bastante más lejos: entre los proyectos aparece la posibilidad de desarrollar un bed & breakfast dentro del establecimiento.

La idea sería aprovechar el enorme terreno para instalar bungalows y articularlos con la piscina, de manera que los huéspedes puedan alojarse y contar con sus propios espacios sin necesidad de ingresar permanentemente a la residencia principal.

"La Roca", la nueva casa de Sergio Puglia.

"Nosotros una de las ideas que tenemos es justamente armar un asunto con los bungalows, la pileta y hacer un bed and breakfast", contó Correa. Puglia recibió la propuesta entusiasmado: "Eso me encantaría".

Por ahora se trata de un proyecto en estudio. "Más adelante tendremos novedades de eso", adelantaron. En otro momento del reality incluso apareció, al pasar, una referencia a una futura "inauguración del restaurante", señal de que la pata gastronómica que ya habían anticipado continúa tomando forma.

Gallinas, huerta y una nueva vida en el campo

La pareja también recorrió sectores de las 20 hectáreas que todavía está descubriendo. Llegaron hasta dos tajamares, a los que bautizaron en broma como "Playa La Roca", y evaluaron si alguno de esos rincones podría integrarse en el futuro al emprendimiento gastronómico.

Además, Puglia quiere sumar un gallinero y una huerta. Su modelo para el primero es bastante particular: recordó el que tenía su amiga Petra de Montigny, donde, según contó, hasta se podía tomar el té rodeado de gallinas. "Quiero tener un gallinero", aseguró. También dijo que le entusiasma la posibilidad de producir verduras en su propia huerta.

Los caballos y las vacas que por estos días aparecen alrededor de la casa no pertenecen a la pareja, sino que pastan allí, aunque ya bromearon con incorporar algún animal propio.

Y entre tantos planes surgió inevitablemente una pregunta: ¿cuánto durará esta etapa? Durante una conversación sobre inversiones y negocios, apareció la broma de que habría que "rezar" para que la propiedad no volviera a venderse dentro de dos años. La respuesta fue rápida: "El negocio es el negocio".

Por ahora, sin embargo, La Roca recién empieza a tomar forma. "Se escribe una nueva historia", resumieron en el reality. "Los personajes siguen, las historias siguen. Cambió la locación".