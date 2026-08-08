Sergio Puglia anunció la suspensión de su reality: el curioso motivo detrás de la decisión

El episodio número 37 de Los Puglia no fue uno más. Cada domingo, Sergio Puglia y su esposo, Horacio Correa, comparten con sus seguidores distintos momentos de su vida familiar, junto a sus perros, en su casa de Punta del Este, además de situaciones cotidianas, reuniones con amigos, salidas, anécdotas y entretelones de la vida laboral del chef y comunicador.

Pero el capítulo emitido el pasado domingo llamó especialmente la atención por el anuncio que aparecía en su portada: "No habrá más reality. Se terminan Los Puglia".

El mensaje generó expectativa entre quienes siguen el ciclo, que superó las siete mil visualizaciones en YouTube. Sin embargo, a medida que avanzó el episodio quedó claro que detrás del supuesto final había una explicación bastante más sencilla.

Antes de llegar al anuncio, profundizaron sobre la dieta metabólica que lleva adelante Horacio para bajar de peso, basada en proteínas sintéticas y el consumo exclusivo de vegetales "verdes" durante su primera etapa.

Además, dedicaron un segmento a la cámara hiperbárica, o cápsula de oxigenación, donde Sergio está realizando sesiones con el objetivo de regenerar tejidos y mejorar el sueño. El MasterChef Uruguay (Canal 10) también mencionó que próximamente comenzará un tratamiento ortomolecular.

En determinado momento, el productor del reality se paró frente a cámara y se refirió a quienes lo acusan de buscar su "momento de protagonismo". "No entienden que sin mí el reality no se hace", lanzó.

Puglia, entonces, lo llamó al orden. "Aunque sea cierto, no se expresa de esa forma porque nadie es imprescindible. La gente que está del otro lado no entiende y no sabe la interna. Parece una actitud soberbia", le respondió.

Sergio y Horacio Correa junto al productor de "Los Puglia". Foto: captura de pantalla de YouTube

El chef explicó que muchas veces los espectadores no comprenden que se trata de "pasos de comedia" y recordó una situación anterior en la que Horacio había bromeado con que no iba a aparecer más en el reality. "La gente se quejó y dijo que no iba a mirar más el programa. No entendieron que sos una persona jocosa", señaló Puglia.

Fue entonces cuando llegó el anuncio que había anticipado la portada del episodio. "Debido a todos esos malos comentarios, no habrá más reality. Eso quería notificarles", dijo el productor.

Pero Puglia rápidamente le bajó el tono a la comunicación: "Es todo mentira, se va de vacaciones y los quiere hacer sentir culpables de que él pierda el trabajo", respondió, dejando en claro que el supuesto final del ciclo no tenía que ver con una decisión de levantarlo.

Horacio, por su parte, explicó que quienes siguen habitualmente el programa saben que muchos de los diálogos forman parte de esos "pasos de comedia" y que no todo debe ser tomado "al pie de la letra" ni con tanta seriedad.

La verdadera razón de la pausa apareció más adelante, mientras el matrimonio compatía una charla distendida post cena. En ese momento, el productor volvió a intervenir para anunciar cuándo sería el próximo encuentro con los espectadores.

"Nos vemos en 15 días", dijo. Así quedó aclarado el misterio detrás del anuncio de que "se terminan Los Puglia": el reality no llega a su final, sino que tendrá una pausa debido a las vacaciones. Por ese motivo, el domingo 9 de agosto no habrá un nuevo episodio.

Incluso Horacio sugirió una alternativa para los seguidores durante la espera: volver a ver alguno de los capítulos anteriores. "Nos hacemos desear unos días", comentó.