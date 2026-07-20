Sergio Puglia recordó la dura agresión que sufrió en Argentina tras opinar sobre la Guerra de las Malvinas

El nuevo capítulo del reality Los Puglia tuvo un marcado clima mundialista. En el arranque, Sergio Puglia y su esposo, Horacio Correa siguieron con atención la semifinal entre Argentina e Inglaterra y alentaron por la Albiceleste.

Pero fue más adelante, mientras preparaban la comida para el cumpleaños de una amiga en la residencia del chef, cuando la conversación derivó en un tema muy distinto: la experiencia de los inmigrantes y un duro episodio que el conductor vivió durante los 20 años que residió en Buenos Aires.

Todo comenzó cuando el productor del ciclo y oriundo de Venezuela quiso aclarar un comentario del episodio anterior, luego de que algunos espectadores interpretaran que había dicho que a los uruguayos no les gusta trabajar. Explicó que esa nunca fue su intención y remarcó que, cuando uno llega a un país extranjero, tiene una responsabilidad doble: adaptarse y respetar las reglas del lugar que lo recibe.

Puglia coincidió con esa reflexión y sostuvo que quien emigra primero debe "aclimatarse" y aprender a jugar las reglas del juego. "No es fácil que te acepten", comentó. Esa frase fue el disparador para recordar un difícil episodio que atravesó durante su estadía en la vecina orilla.

Fue entonces cuando recordó los casi 20 años que vivió en Argentina, donde logró consolidar una carrera profesional hasta convertirse en gerente de un hotel. Sin embargo, aseguró que ese recorrido también estuvo marcado por momentos muy duros.

El comunicador y jurado de Masterchef Uruguay (Canal 10) relató que durante la Guerra de Malvinas expresó, en una reunión laboral, una opinión que cayó muy mal entre sus compañeros. Según recordó, planteó que el conflicto bélico funcionaba como una estrategia de la dictadura militar para desviar la atención del desgaste que atravesaba el régimen.

La reacción fue inmediata y lo descolocó: "Me dijeron que me había tenido que ir a matar el hambre a la Argentina, que me tenía que callar la boca, que me tenía que ir de su país, que era un hijo de perra. Me dijeron de todo", recordó.

Sergio y su productor charlan en la cocina durante el reality "Los Puglia". Foto: captura de pantalla de YouTube

Con el paso de los años, entiende que la historia terminó respaldando aquella postura. "Después la historia acomodó los zapallos en el cajón y me dio la razón el tiempo", concluyó.

La charla derivó luego hacia otra experiencia vinculada al hecho de empezar de cero lejos del lugar de origen. El productor recordó sus primeros meses viviendo en Uruguay, cuando trabajaba en una importadora de alimentos para mascotas.

Según contó, un cambio de encargada transformó por completo su experiencia laboral. "A los seis meses me cambiaron de encargada y esa mujer me hizo la vida imposible. Me hacía llorar todos los días porque me hacía sentir menos delante de todos en mi trabajo", recordó.

Aseguró que soportó la situación durante once meses antes de renunciar y que, una vez que se fue, la empresa necesitó contratar a tres personas para reemplazarlo. "El tiempo siempre te da la razón", cerró.

Aunque el episodio comenzó con un clima futbolero y mundialista, terminó convirtiéndose en una conversación íntima sobre el desarraigo, la adaptación y las dificultades que muchas veces enfrentan quienes deciden construir una nueva vida lejos de su país de origen.