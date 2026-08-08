Una comunicadora de Canal 10 denunció que un ómnibus la atropelló, lo siguió y enfrentó al chofer: "En shock"

Sofía Tardáguila, panelista de La previa de Gran Hermano (Canal 10), denunció en sus redes sociales un episodio que, según relató, vivió mientras circulaba en monopatín por 18 de Julio. La comunicadora contó que un ómnibus de Cutcsa la encerró contra el cordón teniendo toda la calle libre, la obligó a frenar de golpe y, su vehículo terminó derrapando.

"Un chofer de Cutcsa sintió que tenía derecho a jugar con mi vida", comenzó diciendo Tardáguila en un video que compartió para contar lo ocurrido.

Según su relato, circulaba por 18 de Julio, en el tramo en el que no hay ciclovía, contra la vereda. "El bondi se me tiró arriba y me encerró contra el cordón, por lo que empecé a frenar. El monopatín derrapó y casi me doy contra el bus", contó.

La situación la dejó sin aliento. "Lit quedé en shock, no entendía nada", relató. Sin embargo, decidió seguir al ómnibus hasta Plaza Independencia, donde el vehículo se detuvo.

Tardáguila contó que primero se acercó al chofer de manera tranquila para reclamarle por lo ocurrido. "Le toqué la puerta. Primero bien. Después, como se hacía el boludo, fui hacia su ventanilla que estaba semiabierta, la abrí y le dije: 'Viejo, casi me atropellás'".

La reacción del conductor, según relató, la sorprendió todavía más: "No podés andar por la calle. Su respuesta dejó claro que me había visto. Si efectivamente yo hubiese terminado abajo del ómnibus, me gustaría saber si decía lo mismo". cuestionó en el video.

El episodio no terminó allí. Tardáguila aseguró que el chofer cerró la ventanilla de golpe, casi le atrapó la mano, aceleró y, al doblar, terminó embistiendo su monopatín.

La comunicadora, que además es licenciada en Comunicación, actriz egresada del Teatro El Galpón, influencer y jugadora de fútbol soccer, explicó que lo que más la impactó fue pensar en las consecuencias que podría haber tenido el episodio.

"Lo único que pensaba cuando no me pisó el pie fue: nadie me va a poder pagar la felicidad que me queda por los años que tengo de jugar al fútbol. No hay indemnización posible", relató. Y agregó: "Suerte tuvo el tipo de que no me tocó ni una uña".

Sofía Tardáguila es panelista de la Previa de Gran Hermano, por Canal 10.

Tras contar públicamente lo sucedido, aseguró que varias personas se comunicaron con ella para contarle que habían atravesado situaciones similares con ómnibus, bicicletas y monopatines.

"Gracias a todos por sus mensajes. Denuncié en Cutcsa, estuve horas en la seccional, fui a que me arreglaran el mono. Lo importante es que estoy bien", escribió.

Sin embargo, aclaró que decidió insistir con la denuncia por lo que podría ocurrirle a otra persona. "Así como logré mantener el equilibrio y no caer abajo del bus, mañana le hace lo mismo a alguien y no la cuenta", sostuvo.

En otra publicación fue todavía más lejos y convirtió su experiencia personal en un cuestionamiento al sistema de transporte y a la seguridad vial.

"Leer TANTOS mensajes que coincidían con mi experiencia me reafirma que no es un hecho aislado, y cuando no es un hecho aislado es sistémico", escribió.

A partir de allí planteó una serie de preguntas: "¿Quién controla a los choferes? ¿Qué pasa cuando alguien denuncia? ¿Cómo se sancionan estas conductas? ¿Hay datos? ¿Es un problema de una empresa, de un sistema o de ambas cosas?".

También pidió que se pusieran en contacto con ella quienes trabajaran en el sector del transporte o tuvieran experiencia en seguridad vial. "Me interesa escuchar todas las miradas", señaló.

En otro video también sostuvo que la discusión de si las bicicletas o los monopatines deberían estar en la calle está obsoleta: "Si cada vez más personas eligen otro medio de transporte, la solución comercial no es atropellarlos. es preguntarse por qué no los están eligiendo". Y fue contundente: "Ya no es una discusión de tránsito. Eso es violencia".

Para la comunicadora, el episodio expone un problema mayor relacionado con la convivencia en las calles. "Un chofer puede tener un error. Lo que una sociedad no puede tener es un sistema donde alguien pone en riesgo vidas, vuelve a trabajar al día siguiente y no pasa absolutamente nada", planteó.

Y cerró con una reflexión que sintetizó el sentido de su denuncia: "Una ciudad no fracasa cuando aparece un monopatín, fracasa cuando un monopatín deja de sentirse bienvenido".