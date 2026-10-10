En fotos: así es por dentro “La Roca”, la majestuosa nueva casa de campo en Maldonado de Sergio Puglia y su esposo

Sergio Puglia y su esposo, Horacio Correa, confirmaron en los últimos días la venta de Villa Puglia, la residencia que compartieron durante años en la zona del Golf de Punta del Este, y comenzaron una nueva etapa. La pareja se instaló en una extensa chacra de Maldonado, con vista a la Laguna del Sauce, que lleva un nombre inspirado en una de sus principales características naturales: “La Roca”.

El cambio fue documentado por ambos en la última entrega del reality que comparten a través del canal de You Tube Universo Puglia. Allí registraron los últimos momentos en Villa Puglia, prácticamente vacía, y la llegada al nuevo hogar, aunque decidieron administrar el misterio y mostrarlo de a poco.

Ahora, además, aparecieron imágenes que permiten conocer con mayor detalle la propiedad elegida por Puglia y Correa. Las fotografías, pertenecientes a la inmobiliaria Carriquiry Propiedades, muestran tanto una espectacular vista aérea del establecimiento como varios de sus ambientes interiores, entre ellos el living, comedor, cocina, dormitorios y uno de los baños.

Sergio Puglia y Horacio Correa en "La Roca".

La nueva residencia tiene sus accesos sobre la Ruta 9, cerca del cruce con Ruta 12, y uno de sus grandes atractivos es la vista hacia la Laguna del Sauce. La chacra se extiende sobre unas 20 hectáreas. La publicación de la inmobiliaria, todavía disponible en su sitio web, tenía fijado un precio de venta de 850.000 dólares.

Acceso principal a "La Roca". Foto: Carriquiri propiedades.

Una casa de 600 metros cuadrados y seis dormitorios

La construcción principal cuenta con unos 600 metros cuadrados y seis dormitorios, cinco de ellos en suite. Tres disponen además de estufas de alto rendimiento con vidrios vitrocerámicos y todos cuentan con aire acondicionado. La vivienda suma seis baños.

Las fotografías permiten apreciar el estilo predominantemente rústico de la propiedad, con una fuerte presencia de madera en techos, aberturas y mobiliario. También se destaca la integración de la casa con el paisaje mediante amplios ventanales que ofrecen vistas abiertas hacia el campo y la laguna.

La piscina de "La Roca". Foto: Carriquiri Propiedades.

Uno de los ambientes centrales es un amplio living con estufa de alto rendimiento, techo de madera y grandes superficies vidriadas. A continuación aparece el comedor independiente, también con vista al paisaje, mientras que la cocina es de generosas dimensiones, está completamente equipada y dispone de comedor diario.

La propiedad cuenta además con un gran estar con otra estufa de alto rendimiento y aire acondicionado, salón de juegos, gimnasio y una amplia barbacoa completamente cerrada. A esto se suma una galería de 120 metros cuadrados y otro parrillero exterior sin techar.

En el exterior, la casa se encuentra prácticamente apoyada sobre una gran formación rocosa natural, elemento que explica el nombre elegido por sus nuevos habitantes. En las imágenes aéreas se observa cómo la construcción se despliega junto a la piedra y queda rodeada por campo y vegetación.

El establecimiento también dispone de piscina climatizada y un gran parque al frente.

“La Roca” cuenta además con construcciones independientes que amplían considerablemente su capacidad. Hay una casa de huéspedes con dormitorio, baño y kitchenette, preparada para alojar hasta cinco personas.

También posee una casa destinada a caseros, compuesta por living comedor, dos dormitorios, baño, cocina, patio y jardín. El establecimiento se completa con un galpón cerrado de unos 100 metros cuadrados.

Las dimensiones y características de la propiedad ayudan a comprender uno de los motivos que Puglia y Correa dieron para elegirla: no buscaban solamente un nuevo hogar, sino un lugar donde pudieran desarrollar proyectos profesionales vinculados a la gastronomía y recibir visitantes.

“Volvimos a propiedades que habíamos visto anteriormente y hay una que nos robó el corazón y que nos permite desarrollar algunas cosas que tienen que ver con la gastronomía, para que la gente nos visite”, explicó Correa en el reality.

El adiós a Villa Puglia

La mudanza significó cerrar una etapa importante para la pareja. “Villa Puglia era un proyecto fantástico, divino, lo pudimos llevar adelante y cumplió su ciclo, y ahora empieza una nueva etapa”, reflexionó Puglia. “Lo importante es siempre tener proyectos a futuro”, añadió.

Mientras las habitaciones quedaban vacías, el comunicador reconoció las emociones encontradas que provocó el cambio. “Estamos en proceso de cambio, en búsqueda permanente, y eso te hace sentir que estás vivo”, aseguró.

Correa también recorrió con la cámara la antigua residencia ya despojada de buena parte de sus muebles. “Creo que acá por primera vez están viendo la inmensidad del lugar que nos dio tanta felicidad”, señaló. Y resumió con una mirada más práctica: “Las casas no dejan de ser una inversión y un negocio”.

La búsqueda terminó conduciéndolos a esta propiedad de campo. Antes de revelar el nombre, Correa jugó con sus seguidores: “Moderen la ansiedad, despacito y por las piedras llegaremos a La Roca, es lo único que puedo llegar a decir”.

Un proyecto gastronómico en “La Roca”

Puglia aseguró que la posibilidad de proyectarse profesionalmente fue determinante en la elección. “Las circunstancias nos llevaron a concentrarnos en una sola cosa para lograr lo que pretendemos: estar en un lugar nuestro, con el estilo nuestro y que además nos permita proyectar. Significa construir futuro”, expresó.

Luego de pasar algunos días en un apartamento de la Península de Punta del Este durante la transición, la pareja finalmente se trasladó a la chacra junto a sus perros. Las primeras horas en el nuevo hogar fueron celebradas con amigos y un asado.

“Nos vinimos al campo cerquita de Maldonado. Estamos en Maldonado, cerca de la ciudad, pero ya disfrutando de las primeras horas de estar acá al aire libre”, contó Correa. “Conectándonos con este lugar que es increíble, también lo que es esta roca, lo que es este lugar hermoso”, agregó.

El proyecto contempla incluso abrir parte del establecimiento a los seguidores de Puglia. Los dos manejaron la posibilidad de abrir "un rinconcito gastronómico para que la audiencia venga a tomar un café, comer algo rico acá en el campo... unos scones, algún panqueque”, dijo Correa. "Es indudable"; confirmó Puglia.

La mudanza coincide, además, con un momento significativo para ambos: este mes se cumplen diez años de su boda, celebrada en 2016 y convertida entonces en uno de los acontecimientos sociales más comentados de aquel año.