El sorpresivo anuncio de Sergio Puglia sobre su futuro laboral y qué figura lo acompañará en su nuevo proyecto

Después de una semana de receso por las vacaciones del productor, Los Puglia volvió este domingo a la noche y lo hizo con varias escenas del día a día del Sergio Puglia y su esposo Horacio Correa, además de una inesperada primicia que promete llevarlo a un escenario antes de que termine el año.

La revelación llegó durante una charla matutina, cuando Puglia comenzó describiendo el pronóstico del tiempo. “Un día frío y ventoso. Por lo menos no llueve”, se consoló.

El chef y conductor de Canal 10 contó entonces que junto a su equipo se disponían a salir a “moverse un poco” con el objetivo de trabajar en “la plasticidad”. Como suele ocurrir, el comentario derivó rápidamente en una broma: Puglia aseguró que tenía intenciones de presentarse para ser protagonista del ballet del Sodre.

“El cisne negro no puedo, son todas mujeres. Yo me tengo que presentar a ser El Corsario”, lanzó entre risas. “Quién me viera a mí”, agregó, con humor.

Fue entonces cuando su productor le leyó un comentario que una espectadora había dejado en YouTube: “Sergio, tenés que ir al teatro, dos líneas guionadas y lo demás que fluya”.

La sugerencia terminó funcionando como disparador para que Puglia hiciera un anuncio que, según su propia producción, todavía no había contado públicamente.

“Voy a hacer teatro, me voy a sacar las ganas de hacerlo”, anunció.

Sergio Puglia rodeado del amor de sus mascotas en su casa de Punta del Este.

Y enseguida reveló de qué se trata el proyecto: “Va a ser un homenaje a dos grandes amigas de la vida y que me pidió una gran amiga, Anita Vaina, que son Cartas de amor”.

Puglia contó además que la intención es realizar dos funciones antes de fin de año. La puesta estará a cargo de su amigo Nacho Cardozo, según adelantó el propio conductor.

La noticia sorprendió incluso a Horacio, quien apareció en escena y señaló que su pareja acababa de dar una verdadera primicia porque hasta el momento ni siquiera él estaba al tanto de la buena nueva.

“¿No estabas el día que me lo propusieron en lo de Nacho?”, le preguntó Puglia. Su esposo respondió que sí, aunque aclaró que en aquella oportunidad el conductor todavía no le había confirmado que finalmente iba a hacerlo.

Puglia explicó entonces que la propuesta venía siendo insistente y que varias personas lo habían alentado a concretarla. Entre ellas mencionó a Anita Vaina y a Nacho Cardozo, y hasta sus mascotas.

“Si te portaras bien, si te quedaras quieto, yo te subía al escenario y mientras yo leo las Cartas de amor, vos estás ahí”, le dijo en tono de broma a su perro Jack.

Así, entre bromas y comentarios sobre el frío, Puglia terminó haciendo uno de los anuncios más importantes del programa: después de tantos años vinculado a la televisión, la gastronomía y la comunicación, se prepara para cumplir una cuenta pendiente y subirse por primera vez a un escenario teatral con Cartas de amor.

Por ahora, adelantó que serán dos funciones antes de fin de año y que Cardozo estará a cargo de la puesta. La fecha y el lugar todavía están pendientes de confirmación, por lo que habrá que esperar a los próximos capítulos de Los Puglia para conocer más detalles de un proyecto anhelado.