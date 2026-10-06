Sergio Puglia confirma venta de su casa en Punta del Este y aparecen imágenes de su nueva e imponente mansión

Sergio Puglia y su esposo, Horacio Correa, confirmaron la venta de Villa Puglia, la residencia que compartieron durante años en la zona del Golf de Punta del Este, y ya comenzaron a mostrar las primeras imágenes de su nuevo hogar. La pareja dejó atrás la emblemática propiedad para iniciar una nueva etapa en una chacra de Maldonado, con entorno de campo y vista a la laguna, a la que bautizaron “La Roca”.

El cambio fue documentado por ambos en una nueva entrega del reality que comparten a través del canal Universo Puglia. Allí registraron desde los últimos momentos en Villa Puglia, ya prácticamente vacía, hasta la llegada a la nueva residencia, aunque por el momento decidieron revelar apenas algunos sectores del lugar.

“Villa Puglia era un proyecto fantástico, divino, lo pudimos llevar adelante y cumplió su ciclo, y ahora empieza una nueva etapa”, reflexionó Puglia mientras avanzaba la mudanza. “Lo importante es siempre tener proyectos a futuro”, añadió.

Horacio Correa despidiéndose de "Villa Puglia". Foto: Universo Puglia.

El comunicador y chef reconoció que dejar una casa a la que estuvieron tan ligados no fue una decisión sencilla. “Estamos en proceso de cambio, en búsqueda permanente, y eso te hace sentir que estás vivo”, señaló. También admitió las incertidumbres que acompañaron el proceso: “Buscar una nueva casa después de haber encontrado algo tan hermoso genera muchas incertidumbres. Igual considero que vamos a conseguir algo mejor que esto o no sé si mejor, pero diferente”.

Correa, por su parte, recorrió con la cámara los ambientes vacíos de Villa Puglia y destacó las dimensiones de la propiedad que durante años fue escenario de encuentros, celebraciones y proyectos de la pareja. “Creo que acá por primera vez están viendo la inmensidad del lugar que nos dio tanta felicidad”, comentó.

"La Roca", la nueva casa de Sergio Puglia.

De Villa Puglia a “La Roca”: el proyecto de un reducto gastronómico en el campo de Maldonado

La búsqueda de un nuevo hogar terminó llevándolos a revisar algunas propiedades que ya habían conocido anteriormente. Fue entonces cuando apareció una opción que, según Correa, terminó por conquistarlos.

“Volvimos a propiedades que habíamos visto anteriormente y hay una que nos robó el corazón y que nos permite desarrollar algunas cosas que tienen que ver con la gastronomía, para que la gente nos visite”, reveló.

Antes de mostrar el destino elegido, Correa jugó con el misterio y dejó una pista sobre el particular nombre de la nueva casa: “Moderen la ansiedad, despacito y por las piedras llegaremos a La Roca, es lo único que puedo llegar a decir”.

"La Roca", la nueva casa de los Puglia.

Entre una casa y otra, Puglia y Correa pasaron algunos días en un apartamento de la Península de Punta del Este. Finalmente llegó el momento de instalarse en La Roca junto a sus perros y comenzar oficialmente la nueva etapa.

La inauguración tuvo clima familiar y de celebración, con amigos y un asado al aire libre. “Nos vinimos al campo cerquita de Maldonado. Estamos en Maldonado, cerca de la ciudad, pero ya disfrutando de las primeras horas de estar acá al aire libre”, contó Correa.

“Conectándonos con este lugar que es increíble, también lo que es esta roca, lo que es este lugar hermoso”, agregó sobre el entorno de la chacra. En las imágenes se ve una vista de la laguna y la zona serrana que rodea Maldonado.

La mudanza no significa solamente un cambio de residencia. La pareja ya proyecta darle al lugar una dimensión gastronómica y abrir, al menos parcialmente, las puertas al público. Puglia adelantó que pretende crear un espacio donde sus seguidores puedan acercarse y disfrutar de algunas de sus preparaciones.

Por ahora, Puglia y Correa prefieren administrar el misterio. En el final del episodio compartieron un paneo aéreo de La Roca que permitió apreciar por primera vez la propiedad y su entorno, pero evitaron realizar un recorrido detallado por el interior. Explicaron que todavía reina el lógico desorden de la mudanza y que, además, pretenden ir descubriendo poco a poco los distintos rincones de su nuevo hogar ante la audiencia.

En las imágenes se ve la imponente construcción, con piscina y un entorno rodeado de piedras.

Puglia y Horacio Correa. Fotos: Pablo Kreimbuhl.

El cambio llega, además, en un momento especial para la pareja. Este mes se cumplen diez años de la boda de Sergio Puglia y Horacio Correa, celebrada en 2016 y convertida entonces en uno de los acontecimientos sociales más comentados del año.