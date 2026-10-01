Sergio Puglia habría vendido su espectacular mansión en Punta del Este y ya piensa en nuevo hogar con su esposo

Sergio Puglia habría vendido su casa de Punta del Este y estaría preparando una nueva etapa junto a su esposo, Horacio Correa. El comunicador y chef ha decidido desprenderse de la mansión Villa Puglia, la propiedad ubicada en el exclusivo barrio Golf, aunque ya dejó claro que sus planes pasan por continuar viviendo en el departamento de Maldonado.

La operación había sido adelantada por el periodista Gustavo Descalzi en Montevideo Portal, que informó que Puglia y Correa se encontraban cerrando la venta de la residencia por una cifra millonaria y estaban en plena búsqueda de una nueva propiedad.

En las últimas horas, la emisora Cadena del Mar, de Punta del Este, dio la operación como concretada. Según informó el medio fernandino, el adquirente sería un ciudadano alemán y en la compraventa habría intervenido la inmobiliaria Nicolás De Módena.

Consultado por Cadena del Mar, Puglia habló sobre la nueva etapa y dejó en claro que un eventual cambio de propiedad no supondrá una despedida de Maldonado. Todo lo contrario. "Vamos a permanecer en el departamento porque sentimos que es nuestro lugar en el mundo", aseguró el cocinero y comunicador.

Sergio Puglia en un nuevo episodio de su reality familiar. Foto: captura de YouTube

El chef explicó que, pese a las comodidades de Villa Puglia y al entorno privilegiado donde está ubicada, la propiedad había dejado de adaptarse a los proyectos que tiene junto a Correa. "La casa era un lugar fantástico, en un barrio magnífico, pero no nos permitía el desarrollo ni la perspectiva de seguir creciendo desde el punto de vista profesional", declaró a Cadena del Mar.

El matrimonio pretende ahora instalarse en una propiedad que combine la calidad de vida que encontró en Maldonado con posibilidades para desarrollar nuevos emprendimientos. Puglia aseguró que pretende ampliar sus proyectos en el departamento "porque lo elegimos para vivir" y señaló que la intención es seguir aportando al sector de la gastronomía y los servicios.

Montevideo Portal había adelantado algunos detalles de esos planes. Según el periodista Gustavo Descalzi, una de las posibilidades que maneja Puglia es instalarse en una chacra donde pueda contar con su propia huerta orgánica y, eventualmente, desarrollar un espacio relacionado con la gastronomía y el disfrute.

Sergio Puglia y Horacio Correa en el reality familiar. Foto: captura de pantalla de Youtube

La búsqueda de la nueva propiedad se estaría realizando con especial reserva. Los agentes inmobiliarios procuraban manejar el nombre del interesado con discreción para evitar que la presencia de una figura conocida incidiera en el precio de las propiedades consideradas.

Puglia, por su parte, anticipó a Cadena del Mar que en los próximos días estará junto a su esposo en "una propiedad que nos permita seguir disfrutando de la calidad de vida que Maldonado ofrece".

Una residencia a pocas cuadras del mar

Villa Puglia había sido bautizada de esa manera por el propio comunicador luego de adquirirla aproximadamente dos años atrás. La residencia está ubicada en el barrio Golf de Punta del Este, a unos 400 metros del mar.

Alicia haciéndole los pies a Sergio Puglia en su casa. Foto: captura de Youtube

Cuenta con 540 metros cuadrados construidos sobre un terreno de 4.600 metros cuadrados. La propiedad tiene cinco dormitorios —tres de ellos en suite— y cinco baños, además de un amplio living, una gran estufa a leña y una cocina equipada. En el exterior se destacan el jardín y la piscina. La residencia está ubicada a unas cuatro cuadras de la costa.