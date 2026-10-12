¿Quién se fue de "Gran Hermano Uruguay"? Así se definió el duelo entre Guada y Acevedo en la gala de Canal 10

Guadalupe Conti, conocida como Guada, fue eliminada de Gran Hermano Uruguay este domingo con el 67,88% de los votos. Perdió el mano a mano con Bruno Acevedo y abandonó el reality de Canal 10. Con su salida, quedaron 19 participantes en competencia.

La definición llegó en la primera gala dominical de eliminación, conducida por Eduardo "Colo" Gianarelli . El público debía votar por la participante que quería fuera de la casa.

Antes de anunciar el resultado, el conductor le pidió algo particular a Facu: que diga unas palabras para el jugador que creía que se iba. Él eligió a Acevedo y le dijo que se llevaron bien al principio y tuvieron buenas charlas. "Te deseo lo mejor afuera, yo opino que te vas. Sos una persona con mucha cabeza, decidido a sus objetivos en el teatro, sus proyectos y vas a lograr todo lo que te propongas".

Luego, Gianarelli le pidió a Facu que elija a alguien más de la casa para que haga lo mismo, y él decidió que sea Jaz. "Puede ser Acevedo por un tema de que hubo momentos que quizás no le gustaron al afuera. Si te llegás a ir te deseo lo mejor", dijo. Luego fue el turno de Laura y Guille, que ambos también pronosticaron que se iría Acevedo.

Cuando fue el turno de que los jugadores nominados den su palabra, Guada afirmó que lo positivo es que se reencontrarían con sus seres queridos si se van. Acevedo agradeció a sus compañeros y a los televidentes. "Siento que es una experiencia única y maravilllosa, intensa y emocionante. Sea cual sea de los dos, espero que sigamos disfrutando del afuera y la vida, se trata de eso", afirmó el jugador.

"Por decisión de la gente, quien abandona la casa, la primera eliminada de Gran Hermano Uruguay es Guada", anunció. Ante la sorpresa de la casa, la eliminada se despidió de sus compañeros. Tai le dijo: "Rompela afuera". "Me voy contenta", le aseguró Guada a Victoria y Laura, sus amigas. "Disfruten lo que les queda, les deseo lo mejor, fue la experiencia que tuvimos todos. Los aprendí a querer", concluyó.

Guada se retiró con su valija, despedida por sus compañeros. Mientras se iba, Gran Hermano también le dedicó un mensaje: “Guada, esta experiencia llegó a su fin, pero sé que afuera vienen muchas experiencias nuevas y muy buenas. Te mando un beso gigante y te deseo una hermosa vida. Chau".