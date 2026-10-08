El picante cruce entre Natalie Yoffe y Oscar Belo por Tato Algorta en "Gran Hermano Uruguay": "Ojo lo que decís"

La gala del miércoles en Gran Hermano Uruguay (Canal 10) no tuvo desperdicio y estuvo llena de condimentos. A la definición de los nominados, que quedó con tres participantes en placa —Bruno Acevedo y Guadalupe Conti, con 11 votos cada uno, y Gustavo Fernández, con 8—, se sumó que se formó la primera pareja y que hubo sexo por primera vez en la casa uruguaya.

Esta noche, Agustina Zerbino, la líder de la semana, deberá salvar a uno de los tres participantes y el domingo, en una nueva gala de eliminación, se sabrá quién será el tercer o la tercera participante en abandonar la casa más famosa de la televisión.

Si bien Fabricio Bianchessi y Victoria Campo se robaron buena parte de la gala por la trama de una historia de amor que fue creciendo y terminó de concretarse después de 18 días de convivencia, no fue el único momento emotivo y picante de la noche.

Los panelistas Natalie Yoffe y Oscar Belo protagonizaron otro de los momentos más jugosos de la gala.

Fue durante el momento de la nominación de Matías Calimares, quien le dio dos votos a Acevedo y uno a Guada. De Acevedo, dijo que le gustaría que estuviera en placa para medirlo en el afuera y también porque Catán tenía muchas chances de quedar y la líder, Agustina, quería que se fuera una de las mujeres del mismo grupo que la eliminada pasada.

"Pensando en una placa de cuatro, capaz que quedan dos mujeres y dos hombres, baja una mujer y queda un dos contra uno contra una de las mujeres que quiere que se vaya Agustina, que puedo pensar que sea Victoria o Guada", argumentó Matías.

Luego explicó por qué votó a Guada: "Creo que la líder quiere que se vaya ese grupo y quiero que esté en placa para que la exponga lo más posible".

Luego de escuchar sus argumentos, muy pensados en función de una estrategia, Yoffe lo definió como un "jugadorazo".

"Estuvo en la sala de stream hablando con Acevedo y Fabricio, sacándole información a Acevedo sobre qué pensaba de Tai y otros compañeros. Parecía que estaba armando una alianza entre los tres y, sin embargo, le clava dos votos", elogió la panelista.

Estudio de Gran Hermano Uruguay en Canal 10. Foto: Estefanía Leal.

Belo tomó la palabra y dijo que Matías es brillante y que Naty lo descubrió ahora, pero él lo había hecho desde el día uno. Ella le paró el carro.

"No, no, no. Primero, qué bueno que me nombrás porque el otro día no te hiciste cargo de nada. Segundo, yo hace rato vengo bancando a Matías", dijo.

"Aprendiste hoy el nombre porque hablaste con la familia", le contestó su compañero.

Entonces, ella retrucó que no sabe quién es la familia y dijo que el primero en bancar a Matías fue Tato Algorta: "Dijo, 'ese es el mejor jugador'. Tato, sentado allá la primera semana", indicó.

"Por favor, Tato vino, no sabía bien los nombres, habrá dicho Matías sin querer", comentó Belo con ironía. Entonces Yoffe salió en defensa de Tato: "Perdón, ojo con lo que decís de Tato, gran ganador de Gran Hermano", argumentó.

"Sí, ganó Gran Hermano, pero vino acá, está bien", respondió Belo. Y continuó con sarcasmo: "La verdad, lo de Matías es extraordinario, me alegra que lo valores un mes después".

Acto seguido, se metió Yipio en la discusión y dijo que Belo se había quedado con el personaje de Gastón Trezeguet, también panelista de la edición uruguaya del reality.

"Si Gastón Trezeguet acá no habla", se defendió Belo. "Uy, va para todos", cerró el Colo Gianarelli.