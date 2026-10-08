¿Quiénes quedaron nominados en "Gran Hermano Uruguay"? Uno de los personajes más polémicos está en la cuerda floja

La nueva gala de nominaciones de Gran Hermano Uruguay dejó una placa de tres participantes. Guadalupe Conti, Bruno Acevedo y Gustavo Fernández fueron los jugadores que recibieron más votos y quedaron expuestos a la decisión de la audiencia.

Guadalupe Conti y Bruno Acevedo fueron quienes encabezaron la votación, con 11 puntos cada uno. Detrás quedó Gustavo Fernández, con 8 votos, completando la placa de nominados de esta semana.

La tabla de votos se completó con Matías Catán y Jéssica Martínez, que recibieron 6 puntos cada uno; Bruno Reyes y Tai Dudok, con 4; y Fabricio Bianchessi, Victoria Campo y Esteban Álvarez, con 2 votos cada uno.

¡Así fue la gala de nominación! 🏠🔥Acevedo, Guada y Gustavo ESTÁN EN PLACA ¿Quién querés que abandone la casa? VOTÁ AL 7020 #GranHermanoUY https://t.co/yEPyi4zVVw — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) October 8, 2026

La nueva nominación pone a Bruno Acevedo entre los participantes en riesgo de abandonar la casa, luego de haberse convertido en uno de los personajes más polémicos de esta edición. El jugador protagonizó en las últimas semanas distintos episodios que generaron repercusión dentro y fuera del reality, como el cruce con Jazmín Esquivel que derivó en una fuerte advertencia de Gran Hermano y las posteriores tensiones con el grupo de varones de la casa.

Durante el programa de este miércoles también se reveló a quiénes había destinado sus votos Tai Dudok, la autora de la nominación espontánea de esta semana. La participante le otorgó sus primeros tres puntos a Guadalupe Conti, a quien cuestionó por haber mostrado una faceta que, según dijo, no había visto anteriormente y que la sorprendió. "Pasó a levantar la voz y bardear a todo el mundo", explicó Tai. Y agregó: "Es la única persona de esta casa con la que tengo un conflicto".

Los otros dos votos de la nominación espontánea fueron para Matías Catán, a quien señaló por "autoproclamarse el prócer de la hermandad", en referencia al grupo masculino del reality. "Es momento de que esté en placa para ver qué pasa con ese grupo de hombres que parece inamovible", sostuvo.

"El Colo" Gianarelli con el sobre de la nominación espontánea.

La definición de la placa, en tanto, todavía no está cerrada. Si bien Guadalupe Conti, Bruno Acevedo y Gustavo Fernández están nominados, este jueves, Agustina Zerbino, ganadora de la prueba del líder de esta semana, tendrá la posibilidad de salvar a uno de los tres. De esta manera, los otros dos quedarán finalmente a merced del voto del público.

La eliminación se concretará este domingo, cuando uno de los dos participantes que permanezcan en la placa deberá abandonar la casa de Gran Hermano Uruguay.