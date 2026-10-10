Cómo votar en "Gran Hermano Uruguay": cuánto cuesta, cuáles son las opciones y cómo se define quién deja la casa

Para votar en Gran Hermano Uruguay, el reality show de Canal 10, hay dos opciones: enviar un SMS al 7020 o usar la aplicación Pago Después. Ambas dan la opción de participar en las decisiones del público, aunque tienen diferentes precios y formas de pago. Antes de elegir un nombre, hay una regla que conviene tener clara: en las placas de eliminación con voto negativo, se vota a quien se quiere fuera de la casa.

La nominación y la eliminación son instancias distintas. Primero, los participantes votan a sus compañeros y esos puntos determinan quiénes quedan en riesgo. Luego intervienen los beneficios del líder y las decisiones que anuncie Gran Hermano, que pueden modificar la placa. El público define la salida entre quienes permanecen nominados.

En una votación negativa, el participante que recibe más votos es el eliminado. Por eso, enviar el nombre de un favorito cuenta en su contra. Siempre hay que atender la consigna anunciada para cada instancia: si el programa establece una votación positiva, los votos pasan a expresar apoyo a la persona elegida.

Para participar por mensaje de texto, se debe enviar VOTO, seguido del nombre que identifica al concursante en la placa, al 7020. Conviene copiar la denominación que aparece en pantalla, especialmente cuando hay participantes con nombres similares.

Cada SMS cuesta $20, IVA incluido, y suma un voto. El importe se carga a la factura o se descuenta del saldo prepago. El sistema responde con un mensaje de confirmación.

El servicio funciona con Antel, Movistar y Claro, siempre que la línea tenga habilitados los mensajes premium o con valor agregado. Se puede enviar más de un SMS: cada uno se cobra y se contabiliza por separado. Por ejemplo, cinco mensajes representan cinco votos y cuestan $100.

La otra vía es Pago Después, disponible en Google Play y App Store. Para votar hay que descargarla, registrarse, validar la identidad y entrar en la sección Gran Hermano. Allí se elige al participante y la cantidad de votos. El pago se realiza con tarjeta de débito y la plataforma establece que la votación es exclusiva para mayores de 18 años.

La aplicación se descarga gratis, pero los votos se pagan. Un voto cuesta 15 pesos uruguayos. También se ofrecen paquetes: tres votos por $40, cinco por $60, diez por $120 y 25 por $300.

En los paquetes de cinco, diez y 25, cada voto cuesta $12, frente a los $20 del SMS. Por ejemplo, emitir cinco votos por mensaje de texto cuesta $100, mientras que el paquete de cinco en la aplicación sale $60.

Los períodos habilitados para votar se anuncian durante el programa. La definición de las eliminaciones se realiza en las galas de Canal 10, donde Eduardo "Colo" Gianarelli comunica el resultado de la audiencia.

Los comentarios en redes, los “me gusta” y las encuestas de medios o cuentas de seguidores no se computan en la votación oficial. Para que la elección cuente en el resultado del reality, debe realizarse por una de las vías habilitadas y dentro del plazo anunciado.