Encuesta: ¿quién se irá este domingo de "Gran Hermano Uruguay"? Votá entre Guadalupe Conti y Bruno Acevedo

Guadalupe Conti o Bruno Acevedo: uno de los dos abandonará mañana la casa de Gran Hermano Uruguay. Después de que Agustina Zerbino salvara a Gustavo Fernández, la placa quedó reducida a un mano a mano que resolverá el público. Antes de conocer el resultado, TVShow propone una encuesta para que sus lectores elijan a quién quieren fuera del reality.

La gala de eliminación se emitirá este domingo 11 de octubre, desde las 21.15, por Canal 10, con Eduardo "Colo" Gianarelli en la conducción. Allí se anunciará quién deberá despedirse de sus compañeros.

Los dos nominados habían encabezado la votación del miércoles, con 11 puntos cada uno. Gustavo había quedado detrás, con ocho, pero recibió la salvación de Agustina, quien volvió a ganar la prueba del líder y usó su beneficio para sacarlo de placa.

Para Acevedo, la nominación llega después de varios episodios que generaron repercusión dentro y fuera de la casa. Entre ellos estuvieron el cruce con Jazmín Esquivel que motivó una advertencia de "Gran Hermano" y las tensiones con el grupo de varones.

Guadalupe, por su parte, recibió los tres puntos de la nominación espontánea de Tai Dudok. "Es la única persona de esta casa con la que tengo un conflicto", explicó Tai al justificar su elección. Sus otros dos puntos fueron para Matías Catán, quien terminó fuera de la placa.

La votación oficial es negativa: cada voto cuenta en contra del participante elegido. Quien acumule más deberá abandonar el programa. Para apoyar la continuidad de uno de los nominados, hay que votar por la salida del otro.

Por SMS, las opciones son VOTO GUADA o VOTO ACEVEDO, al 7020. Cada mensaje cuesta 20 pesos uruguayos, IVA incluido, y equivale a un voto. El cobro se agrega a la factura o se descuenta del saldo prepago.

También se puede votar mediante Pago Después, con registro y validación de identidad. La aplicación ofrece un voto por $15 y paquetes de tres por $40, cinco por $60, diez por $120 y 25 por $300. El pago se realiza con tarjeta de débito.

Antes de la gala, TVShow invita a sus lectores a dar su opinión: ¿quién querés que abandone mañana Gran Hermano Uruguay? Votá en nuestra encuesta. Esta encuesta es independiente de esa votación: participar aquí no suma votos para eliminar a un concursante ni modifica el resultado del programa.