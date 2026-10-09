"Gran Hermano Uruguay": cómo quedó la placa final, cómo votar y cuánto cuestan los votos para elegir quién se va

Gran Hermano Uruguay ya tiene su placa definitiva para la eliminación de este domingo 11 de octubre: Guadalupe Conti y Bruno Acevedo quedaron en manos del público. Agustina Zerbino, ganadora de la prueba del líder, utilizó este jueves su beneficio para salvar a Gustavo Fernández y dejó definido el duelo que resolverá la audiencia.

La decisión modificó la placa que se había formado durante la gala de nominaciones del miércoles. Guadalupe y Acevedo habían encabezado la votación de sus compañeros, con 11 puntos cada uno, mientras que Gustavo había recibido ocho. Con la salvación de Agustina, este último aseguró su continuidad en esta instancia.

El próximo eliminado se conocerá el domingo durante la gala de Canal 10, cuya emisión está prevista para las 21.15, con Eduardo “Colo” Gianarelli en la conducción. Hasta entonces, el público podrá participar a través de las vías oficiales de votación.

La regla es importante: el voto es negativo. Hay que elegir al participante que se quiere fuera de la casa. Quien acumule más votos deberá abandonar la competencia; enviar su nombre no sirve para apoyarlo, sino que cuenta en su contra.

Para votar por SMS, hay que mandar un mensaje al 7020 con la palabra VOTO seguida del nombre con el que el programa identifica al nominado. En esta placa, las opciones son VOTO GUADA, para Guadalupe Conti, y VOTO ACEVEDO, para Bruno Acevedo. El apellido permite distinguirlo de Bruno Reyes, otro de los participantes de la edición.

Según las bases publicadas por Canal 10, cada SMS cuesta 20 pesos uruguayos, IVA incluido, y equivale a un voto. El importe se agrega a la factura del celular o se descuenta del saldo prepago. El servicio está disponible para clientes de Antel, Movistar y Claro que tengan habilitado el envío y la recepción de mensajes premium o con valor agregado.

👑👀 ¡AGUSTINA YA TOMÓ SU DECISIÓN Y SALVÓ A UNO DE LA PLACA! 🔥 ¿Te sorprendió su elección o te la veías venir?

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Otra opción es la aplicación Pago Después, disponible para Android y iPhone. Para utilizarla hay que registrarse, validar la identidad e ingresar a la sección Gran Hermano. Allí se selecciona al participante, se elige la cantidad de votos y se paga con tarjeta de débito. La plataforma establece que la votación es exclusiva para mayores de 18 años.

Los precios publicados son 15 pesos por un voto; 40 pesos por tres; 60 pesos por cinco; 120 pesos por diez y 300 pesos por 25. La descarga de la aplicación es gratuita, pero los votos se pagan.

El duelo llega después de una semana de tensiones. Acevedo quedó nominado tras protagonizar distintos episodios que repercutieron dentro y fuera de la casa, entre ellos el cruce con Jazmín Esquivel que derivó en una fuerte advertencia de Gran Hermano y sus diferencias con el grupo de varones.

Guadalupe, en tanto, recibió tres puntos de Tai Dudok, quien realizó la nominación espontánea de esta semana. Al justificar su elección, Tai cuestionó una faceta de su compañera que, según explicó, no había visto antes. “Pasó a levantar la voz y bardear a todo el mundo”, sostuvo. “Es la única persona de esta casa con la que tengo un conflicto”, agregó.

Los otros dos puntos de la espontánea fueron para Matías Catán. Tai lo señaló por “autoproclamarse el prócer de la hermandad” y expresó su intención de poner a prueba al grupo masculino frente a la audiencia. Sin embargo, Catán terminó con seis puntos y quedó fuera de la placa.