Valentín Yankelevich, nieto de Cris Morena, denunció violencia de su padre: “Era un infierno vivir en esa casa”

Valentín Yankelevich habló sobre su relación con su papá, Darío Giordano, tras la muerte de su madre, Romina Yan. El piloto de Turismo Carretera recordó su niñez y contó que estuvo marcada por la violencia. Después de la muerte de su madre, en septiembre de 2010, la vida de Valentín, según contó, tomó un giro radical al sufrir violencia física y psicológica por parte de su padre.

De acuerdo a lo contado por el joven de 23 años a Infobae, a los 12 se fue a vivir con su abuelo Gustavo Yankelevich, quien tras denunciar la situación, obtuvo la custodia de él y de su hermano mayor, Franco, mientras que su hermana menor, Azul, continuó viviendo con su padre. “Era un infierno vivir en esa casa”, llegó a decir a ese medio.

Respecto a por qué eligió este momento para contar la situación que vivió, Valentín fue tajante: “Yo le pedí a mi abuelo que cuente lo que estaba pasando, y él justamente por querer proteger el proceso judicial me dijo que tenía que tener paciencia. Y también por mi hermana, ¿no? Ella se quedó con él [por Darío Giordano] y no queríamos que tuviera estas reacciones y estas situaciones de violencia con ella. Entonces, por muchos años callamos".

“Cuando yo tenía 10 años, 9 años, empecé a sufrir violencia física y psicológica de parte de Darío. Mi hermano también. Era un dolor incomprensible. Realmente era un infierno vivir en esa casa”, describió Valentín, quien además agregó: “Las ocho horas que yo pasaba en el colegio eran las mejores ocho horas del día porque no volvía a mi casa. Yo sabía que volvía y se desataba el infierno. Sabía que no tenía escapatoria. Desde agarrarme de los pelos, llevarme por la escalera, pegarme, dejarme encerrado en el cuarto, traerme la comida cuatro horas después fría, apoyarla en el piso”.

Según su relato, la violencia empezó después de que Romina Yan muriera, cuando él tan solo tenía 7 años. Desde entonces empezó a vivir, al igual que con su hermano Franco, diferentes actos de violencia en su hogar.

En medio de ese contexto, confió en Gustavo Yankelevich para revelarle la situación que vivía en su casa. Su abuelo se volvió su confidente, al igual que el de sus hermanos. En la actualidad, Valentín no llama “papá” a Darío y cambió su apellido paterno por el materno.

Desde el momento en el que se judicializó el asunto, Valentín y Franco no volvieron a su hogar. Caso contrario su hermana, Azul, siguió viviendo con su padre, algo que preocupó al protagonista de esta historia, quien decidió callar su historia para proteger a su hermana.

“Fue duro al principio. Para ella fue muy duro. Siempre nos entendió, siempre supo por qué nos fuimos. Pero al principio cuando ella era muy chiquita sentía que la habíamos dejado sola digamos. Después nos terminó entendiendo y hoy tenemos una relación espectacular”, contó sobre el dramático hecho de separarse de Azul. Hoy en día, su hermana vive fuera del país. Eso lo motivó a contar su historia.

El joven agradeció en varios fragmentos de su relato a sus abuelos e hizo un paréntesis en Cris Morena, su abuela, quien también cobijó a él y su hermano. “Fue una pata importante cuando nos fuimos a vivir con mi abuelo. Nos acompañó y estuvo presente”, recordó.

La reacción de Gustavo Yankelevich al fuerte relato de su nieto Valentín

Tras el crudo relato de Valentín, quien alzó la voz, en su cuenta de Instagram, fue el propio Gustavo Yankelevich. Con palabras de aliento y apoyo, el reconocido productor televisivo empoderó a sus nietos luego de la traumática experiencia que vivieron en su niñez.

“Por haber pasado por lo que pasaron, por haber sufrido lo que sufrieron, por lo que lucharon para salir adelante y por sentir que la vida vale la pena vivirla…Tienen toda mi admiración. ¡Los amo!”, expresó.

A raíz de esta publicación, distintas celebridades del espectáculo manifestaron su apoyo a la familia, entre ellos, Nicolás Vázquez, quien realizó un descargo en la solapa de comentarios.

“Quiero felicitarte de corazón, no solo por el abuelo-padre maravilloso que sos, sino por el ser humano que demostrás ser cada día. Después de todo lo que les tocó atravesar, ver cómo seguís de pie, siendo sostén, refugio y fuente de amor para ellos, es conmovedor. Ellos tienen la bendición de tenerte, y estoy seguro de que en cada abrazo tuyo encuentran un poquito de paz, de seguridad y de ese amor que nunca se pierde. Y vos la bendición de tenerlos a ellos. Dos personas tan hermosas. Los admiro y quiero con todo mi corazón”, expresó el actor.

La Nación/GDA.