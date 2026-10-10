Maia Reficco reveló su ruptura con Colapinto y habló de los rumores de otra mujer: "Puede hacer lo que quiera"

"Fran y yo no estamos más juntos". Después de semanas de rumores, Maia Reficco confirmó su separación de Franco Colapinto y explicó qué dificultó la continuidad de la pareja. En una entrevista con Puro Show, la actriz habló de la distancia, respondió a las preguntas sobre la vida sentimental del piloto y contó por qué decidió dejar de usar X.

"Vivimos vidas muy complicadas. Estamos muy lejos y es muy difícil", expresó sobre una relación atravesada por los viajes y las exigencias profesionales de ambos. Mientras Colapinto recorre el circuito internacional de la Fórmula 1, Reficco desarrolla su carrera entre la actuación y la música, con compromisos en Argentina y el exterior.

La confirmación llegó después de un período en el que ambos habían evitado dar precisiones sobre el vínculo. A comienzos de setiembre, la actriz había optado por el silencio ante las consultas de la prensa. Esta vez respondió, aunque marcó límites cuando las preguntas buscaron avanzar sobre los motivos de la ruptura.

Consultada sobre si estaban en etapas distintas, contestó: "Yo qué sé". Luego agregó: "No tengo mucho más que decir. Está todo bien".

Reficco tampoco expresó reproches hacia su expareja. "Le deseo lo mejor, lo quiero mucho, así que está todo bien", sostuvo. Sin embargo, su respuesta fue clara cuando el cronista le preguntó si dejaba abierta la posibilidad de una reconciliación: "No creo", repitió tres veces.

La conversación pasó entonces a los rumores que vinculan al piloto con Sofía Solá, hija de Maru Botana. Frente a las preguntas sobre la actividad de Colapinto en redes sociales, la actriz evitó hacer interpretaciones o confirmar versiones sobre una nueva relación. "Es un hombre soltero, él puede hacer lo que quiera", respondió. El cronista insistió con una pregunta sobre desde cuándo estaba soltero y Reficco volvió a marcar un límite: "¿Qué importa?".

"No me voy a meter ahí. Yo no tengo nada que ver", añadió. No dio una fecha para la separación ni opinó sobre los vínculos que el piloto pudiera iniciar después de la ruptura.

Cuando le preguntaron si ella estaba buscando una nueva pareja, prefirió hablar de su trabajo. "Yo estoy muy contenta, acabo de presentar mi disco", dijo. Esa misma jornada había realizado una presentación con seis canciones en vivo, en una etapa en la que combina sus proyectos musicales con la actuación.

La exposición de su vida privada también fue parte de la entrevista. Durante los meses en que estuvieron juntos, las apariciones de la pareja, sus viajes y los intercambios en redes quedaron bajo seguimiento constante. Los rumores de separación sumaron nuevas preguntas y comentarios sobre ambos.

Ante la consulta sobre las críticas y sobre si buscaba visibilidad en redes a partir de la ruptura, Reficco contó que había tomado una decisión concreta: "La verdad es que me borré Twitter", reconoció entre risas.

Después explicó cómo le afecta leer lo que se publica sobre ella. "Es mucha info, ¿viste? Como también uno se tira a la pileta con esta carrera. Entonces no me puedo quejar, pero prefiero no leerlo porque me hace medio mal", señaló.

Al final del intercambio, el cronista le pidió un balance de la relación, con sus aspectos positivos y negativos. La actriz evitó enumerar episodios o hacer una evaluación pública de lo que había vivido con Colapinto. Eligió cerrar con una declaración de afecto: "Al fin y al cabo es una persona que yo quiero mucho, que quise mucho, que amé mucho, así que lo mejor".