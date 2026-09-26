Colapinto en el ojo de la tormenta: causó un accidente, impactó a su compañero de equipo y Norris pide race ban

El piloto argentino Franco Colapinto se pasó de largo en una curva durante el relanzamiento del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 e impactó contra su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, en un choque en el que también involucraron al británico Lando Norris. Todos terminaron fuera de carrera.

El incidente ocurrió en las calles de Bakú, poco después de que se retirara el auto de seguridad tras un accidente que protagonizó Alex Albon (Williams). Colapinto intentó superarlos por el sector interno de una curva, pero sufrió una bloqueada de neumáticos que le impidió hacerlo. Al pasarse de largo, golpeó directamente al coche de Gasly, lo que causó además la salida de pista y posterior abandono de Norris, que estaba a la derecha del francés.

Tras la maniobra, el pilarense pidió disculpas por radio tanto a su escudería como a su compañero. “Bloqueé cuando empecé a frenar y estuve fuera de control toda la frenada. Perdón al equipo y a Pierre, fue un error grave, perdimos puntos con los dos autos. Día complicado”, expresó el argentino. No tenía mucho ritmo, empecé a tener degradación atrás y me costó un poco. Pero perdón al equipo, estoy triste por la situación", dijo apesadumbrado.

El auto de Colapinto quedó dañado y tuvo que abandonar en la vuelta 38. Este es su primer abandono en Alpine en 30 carreras, aunque en una de ellas (Gran Bretaña) no llegó a largar. Si tomamos en cuenta su participación en Williams, abandonó en tres de sus últimas cuatro carreras: San Pablo, Qatar y Abu Dhabi.

Antes del accidente, Norris cometió una equivocación en la curva 1 durante la vuelta 31, donde dio un giro sobre la pista y perdió posiciones ante Gasly y Kimi Antonelli y Colapinto comenzó la competencia desde el noveno puesto de la grilla tras la sanción de cinco posiciones que recibió el español Carlos Sainz.

Los corredores estaban en relanzamiento por un accidente de Alex Albon, donde el piloto de Williams sufrió una bloqueada de neumáticos a la entrada de una curva e impactó de lleno contra los muros de protección.

Este choque obligó a la entrada inmediata del auto de seguridad para despejar los restos de carrocería que quedaron sobre el asfalto. Tras esas tareas, las autoridades mostraron la bandera verde y la prueba se reanudó, lo que desembocó en el intento de sobrepaso y posterior choque.

La reacción de Pierre Gasly ante el pedido de disculpas de Colapinto

Tras llegar al box de Alpine y recibir el pedido del equipo que apague el auto, cuando quería volver al circuito, el argentino se bajó, saludó a cada una de las personas que estaban allí con una disculpa y fue al encuentro de Gasly, para darle un perdón más sentido. Nada parecía consolar al francés. De hecho, al enfrentar a los periodistas, el piloto del vehículo número 10 apenas tenía poco más que monosílabos para contestar. Muy frío, respondiendo cuidadosamente.

“No lo puedo creer, cuántos puntos se pierden acá”, había dicho por la radio, todavía sobre el auto, al recibir el impacto y descargar su ira contra el volante. Más tarde, cuando se le remarcó que no era la forma que quería terminar la carrera, que iba con buen ritmo y que estaba conteniendo a Kimi Antonelli cuando llegó el choque, sólo respondió: “Lo resumiste bien”. Y al intentar confirmar si habían hablado, sintetizó: “Sí, sí, vino a disculparse”.

Entendible, Gasly no podía ocultar su bronca. Pero esa misma frialdad es la que permite no sumar más conflictos después de una semana en la que denunció agresiones por las redes sociales hacia él, su pareja y su familia porque en la carrera anterior, en Madrid, no le cedió la posición a Franco y comprometió su posición dentro de la zona de puntos.

"No merece estar en la Fórmula 1": disparó Norris que pidió sanciones

Al ser consultado por Motorsport.com sobre la acción, Norris, que había partido 5° desde la grilla, no ocultó su malestar. “No lo he visto. Simplemente me sacaron de la carrera. Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones por este tipo de cosas”.

El británico, que siempre ha tenido buena relación con Colapinto, fue todavía más allá al referirse a las consecuencias de este tipo de incidentes. “Es una imprudencia por parte de la gente. Cuesta mucho dinero, todas mis piezas ahora están en la basura. La gente debería ser suspendida porque eso no es conducir; eso no merece estar en la Fórmula 1”, afirmó.

Verstappen respaldó a Colapínto

En la entrevista postcarrera Max Verstappen comentó que "si el piloto que provocó el accidente es consciente y se disculpa", un race ban cree "que es demasiado". "Es solo un pequeño error, una mala evaluación. Es una lástima que haya involucrado a tantos coches", manifestó el pioloto alemán.

La sanción a Franco Colapinto

El argentino recibió un grind penalty para el Gran Premio de Baréin. Largará cinco posiciones por detrás del resultado que obtenga en la clasificación.

Los comisarios consideraron "que Colapinto fue total o predominantemente responsable de la colisión". "Aunque el incidente ocurrió en la primera curva después de la reanudación, no hubo ninguna contribución de otro piloto que justificara aplicar el criterio de mayor tolerancia que suele utilizarse en la primera vuelta/primera curva", expresaron los encargados de evaluar la acción.

Aún así aún habrá espacio para la apelación, ya sea para estirar o reducir la sanción.

Con información de La Nación / GDA.