Lando Norris se adapta y sigue en Fórmula 1
Lando Norris es un piloto con un estilo de conducción especialmente adaptable. Su capacidad para combinar la frenada con el ingreso a las curvas le permite afrontar con mayor eficacia las diferentes condiciones de adherencia que presenta cada circuito.
En varias oportunidades ha hablado de los problemas de salud mental que enfrentó al comienzo de su carrera y de cómo debió vencer sus propias dudas para alcanzar el máximo objetivo del automovilismo: convertirse en campeón del mundo. Aun así, su talento continúa siendo subestimado por muchos. Es una cuestión de percepción que, en su caso, todavía no refleja la realidad. Norris conoce perfectamente sus debilidades, pero también tiene confianza en sus fortalezas.
Cuando alguien cuestiona su nivel, responde en la pista. Con el título mundial ya en su historial, hoy muestra una regularidad superior a la que tuvo en la temporada 2025, cuando conquistó el campeonato. Ese rendimiento constante alimenta un círculo virtuoso de confianza que lo ha convertido en un piloto más sólido, maduro y competitivo que nunca, manteniendo ese nivel incluso bajo la máxima presión.
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