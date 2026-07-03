Franco Colapinto daba una entrevista cuando una enorme planta se le cayó encima: el insólito momento

Mientras acelera la preparación de cara al Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1 que se disputará este domingo, Franco Colapinto fue protagonista de un divertido momento. Brindó una entrevista y en medio del diálogo una planta se cayó en la mesa que lo separaba de la periodista. "Casi lesionan al piloto", bromeó.

El inédito episodio ocurrió mientras conversaba con Florencia Andersen en la previa a la carrera que se llevará a cabo en Silverstone. Debido al fuerte viento, una planta que estaba ubicada frente a ambos se derrumbó.

NADA PUEDE MALIR SAL 😂🌿

Antes de que empiece la acción en Silverstone… ¡Ya tuvimos el primer incidente!



Mientras Flor Andersen entrevistaba a Franco Colapinto en la previa del GP de Gran Bretaña, una planta decidió convertirse en protagonista y se cayó en pleno móvil. 😅 pic.twitter.com/Jo0Bg8ICO5 — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 2, 2026

"Es la mejor nota de la historia", expresó entre risas el pilarense, y agregó: "Casi lesionan al piloto. Es una tragedia. Me quieren lesionar". Luego, y antes de proseguir con la nota, manifestó: "Nos sacamos la mufa. Un poco de jardinería prohibida. Además, cayó justo en el medio".

El piloto de la escudería francesa Alpine siguió en tono jocoso y deseó que este sea "el único choque" del fin de semana.

Su actividad comenzará este viernes desde las 8:30 con la primera y única práctica libre y continuará a las 12 con la clasificación para la carrera Sprint. En tanto, el sábado iniciará a las 8 con la propia carrera corta mientras que a las 12 afrontará la qualy para la competición principal, que se disputará el domingo a las 11.

Franco Colapinto.

La broma a los ingleses

Fiel a su estilo, Colapinto burló a los empleados británicos de Alpine. Todo inició cuando uno de ellos le pidió que cuente la historia de cada uno de los stickers del termo que utiliza el argentino para el mate.

En su mayoría, son pegatinas relacionadas con la selección argentina y el campeonato obtenido en el Mundial de Qatar 2022. "Una, dos, tres estrellas ¿Cuántas tiene Inglaterra?", expresó. Cuando su ingeniero respondió "una", no pudo aguantar la risa.

"Esperamos por la cuarta. Bueno, en las semifinales le vamos a ganar a Inglaterra", agregó luego. Una vez más, el compañero de su equipo no se quedó callado, y en este caso, el argentino le recordó lo que le costó al seleccionado de Thomas Tuchel vencer a República Democrática del Congo en los 16avos del Mundial 2026.

"Ayer estaban perdiendo 1 a 0 con Congo. Imaginate cuántos goles te va a hacer Lionel Messi si Congo te hizo uno", bromeó. Cabe resaltar que el combinado inglés sufrió hasta los últimos minutos, pero logró revertir el resultado con un doblete de Harry Kane.

The Colapin-tour you've all been waiting for 👀 pic.twitter.com/nW0TnCNQ8i — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 2, 2026

La Nación GDA