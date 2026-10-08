Xime Torres recordó la chicana que le hacía Puglia y por qué dudo en aceptar ser jurado de "Masterchef Uruguay"

Ximena Torres estuvo como invitada en Marca Registrada, el ciclo que conduce Leo Hernández por Ola Stream, y según relató, le pidieron que llevara un delantal al piso. Eligió uno diseñado por ella años atrás, cuando sacó una línea que buscaba combinar comodidad, elegancia y buena calidad.

La prenda fue el puntapié para que la chef y comunicadora recordara una anécdota vinculada a Sergio Puglia, hoy compañero de MasterChef Uruguay (Canal 10), donde ambos se desempeñan como jurados.

Torres se remontó a las épocas en que ambos competían en televisión con dos ciclos gastronómicos matutinos: ella con La receta perfecta (La Tele) y Puglia con En su salsa (Canal 10).

"Siempre jorobamos porque le preguntaban por mí y Puglia decía, 'la chiquilina que vende delantales'", contó entre risas al recordar aquella chicana, que hoy se toma con humor.

En otro tramo de la entrevista, repasó su recorrido mediático. Arrancó en Canal 12 en 2011 y estuvo hasta 2015. Luego pasó a TV Ciudad para hacer el ciclo diario La vuelta al plato, que duró cuatro temporadas.

Relató que las últimas dos temporadas las hizo embarazada, primero de Jacinto y luego de Lupita. Y cuando estaba en la dulce espera de la niña, contó, recibió un llamado de Canal 10 que alteró sus planes.

"Lupita nació en agosto y esto fue en marzo. Yo tenía mi agenda armada, soy muy estructurada. Tenía el año armadito. Me llamaron para hacer MasterChef y dije, qué hago", relató.

La reacción inmediata de Torres fue llamar a su hermana Caro en busca de un consejo y encontró el impulso que necesitaba para aceptar. "¿En serio me estás preguntando? Es obvio", le dijo su hermana.

Sergio Puglia, Ximena Torres y Laurent Lainé descolocados en "Masterchef". Foto: Captura de Canal 10

"Yo estaba abrumada y ella me decía, es obvio. Es el formato del mundo, el mega programa, era temporada cuatro, ya era un programa importante. Era obvio que lo tenés que agarrar y ahí arranqué", contó sobre el ciclo, donde ya lleva ocho temporadas.

Desde entonces, dijo, fue sin parar: "Nació Lupita en agosto y en setiembre u octubre fue la final. Como todo, después se acomoda y lo hacés", señaló.

Y cerró el tema con una reflexión sobre la importancia de tener cerca a alguien que ayude a tomar decisiones en momentos de incertidumbre: "Está bueno tener un hermano, un amigo, padre que levantes un tubo y que en tus momentos débiles, donde estás abrumado, ellos te conocen y saben que es por acá".