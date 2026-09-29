A 16 años de la muerte de Romina Yan, Cris Morena la recordó con un emotivo mensaje: “Siempre juntas”

“En cada ser que recuerde vivirás, y cada canción que suene cantarás”: Cris Morena eligió esas palabras para recordar este lunes a Romina Yan, a 16 años de su fallecimiento. Como cada 28 de septiembre, el recuerdo de la actriz volvió a atravesar a su familia y a quienes compartieron con ella distintos momentos de su vida. Diego Topa recuperó una foto inédita de los años de Playhouse Disney, mientras que Valentín, uno de sus hijos, eligió homenajearla con imágenes de la intimidad familiar.

Romina murió de manera repentina el 28 de septiembre de 2010, a los 36 años, a causa de un aneurisma. Su muerte provocó una fuerte conmoción y, desde entonces, cada aniversario vuelve a reunir los recuerdos de su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo y de varias generaciones que crecieron viéndola en

Cris Morena mantiene presente el recuerdo de Romina Yan en cada fecha especial: “Estás en mi corazón cada segundo de mi vida. Sos mi guía, mi faro y mi luz”, escribió en el último cumpleaños de su hija. Esta vez, su madre eligió recordarla con dos imágenes cargadas de símbolos. En la primera, entre mariposas y un paisaje natural, escribió: “En cada ser que recuerde vivirás, y cada canción que suene cantarás. En cada espacio del cielo volarás, y en cada rincón del mundo hablarás”. Al pie, sumó una dedicatoria: “Siempre juntas, hijita amada”.

La segunda imagen recuperó una frase especialmente significativa para madre e hija: “Somos lo que soñamos”, acompañada por el símbolo del infinito.

No fue la única fecha de septiembre en la que Cris recordó públicamente a su hija. El pasado 5, cuando la actriz habría cumplido 52 años, había compartido otro homenaje con fotografías familiares y de distintos momentos de su carrera. “Estás en mi corazón cada segundo de mi vida. Sos mi guía, mi faro y mi luz”, expresó entonces. En aquel mensaje también recuperó una frase de Azul, la menor de los tres hijos de Romina: “Sos la presencia de nuestra ausencia”.

“Somos lo que soñamos, como siempre nos decíamos vos y yo… ¡Feliz cumpleaños, hijita bella! Estás y siempre estarás en mí…”, concluyó Cris.

Aquel homenaje por su cumpleaños también reunió mensajes de amigos y figuras del espectáculo. Benjamín Rojas escribió “Inolvidable Romi”; Maru Botana le deseó “Feliz cumple al cielo” y le mandó a Cris “un abrazo de oso de corazón a corazón”, mientras que Catherine Fulop expresó: “¡Te abrazo, Cris, con todo mi corazón! Besos al cielo a Romi en el día de su nacimiento”. Diego Topa, por su parte, escribió: “Feliz cumple al cielo, abrazo eterno para la familia”. También dejaron muestras de cariño Nicolás Vázquez, Benjamín Alfonso, Mery del Cerro, Stefi Roitman, Marcela Kloosterboer y Claudia Villafañe.

A los homenajes se sumó Diego Topa, quien compartió en su cuenta de Instagram una foto junto a Romina de los años en los que trabajaron juntos en Playhouse Disney. “16 años sin Romina”, comenzó el conductor, antes de explicar por qué había elegido justamente esa imagen para recordarla.

“Hoy quiero recordarla con esta foto inédita de cuando compartíamos juntos Playhouse Disney. Una imagen que me lleva directo a una época llena de sueños, risas, juegos y momentos que quedaron guardados para siempre”, escribió. Y agregó: “Hay personas que pasan por nuestra vida y dejan una huella que el tiempo no borra. Romi tenía esa luz, esa dulzura y esa manera tan especial de llegar al corazón”.

Topa también recordó cómo era Yan fuera de cámara y el vínculo que construyeron durante aquella etapa profesional. “Pasaron 16 años, pero el cariño y los recuerdos siguen intactos. Qué lindo haber hecho juntos este programa tan mágico, conocí a una profesional de lujo y a una súper mamá y esposa. Quiero poder recordarte siempre así: sonriendo”, expresó. Y cerró: “Te extrañamos, Romi. Siempre en el corazón de todos”.

El recuerdo más íntimo llegó de la mano de Valentín, uno de los tres hijos que Romina tuvo junto a Darío Giordano. Este domingo, el joven compartió en sus historias de Instagram distintas fotos familiares junto a su mamá y sus hermanos, Franco y Azul, sin necesidad de acompañarlas con un extenso mensaje.

La Nación/GDA.